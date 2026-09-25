Çamlık’ta üç etap tamamlandı; Karaova’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

çalışmanın kapsamı:

Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yol ve çevre düzenleme programı kapsamında Çamlık Mahallesi’nde gerçekleştirilen finişer ile sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını üç etap halinde planlayarak mevcut yol yüzeylerini yeniledi ve trafiğe uygun hale getirdi.

Asfalt seriminin bitiminin ardından, yol çizgi ve işaretleme uygulamalarını Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri üstlendi. Bu adım, yeni kaplamanın kullanım güvenliğini ve yol düzenini pekiştirdi.

ulaşım güvenliği ve konfor:

Yapılan çalışmalar sayesinde Çamlık Mahallesi’ndeki yolların hem konforu hem de güvenliği artırıldı. Yeni asfalt tabakası; yüzey düzeltilmesi, su drenajına uygun düzenleme ve çizgi çalışmalarıyla birlikte araç trafiğinin daha düzenli işlemesine katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, ilçe genelinde benzer iyileştirmelerin program dahilinde süreceğini bildirdi.

başkanın talimatı ve uygulama:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçtiğimiz haftalarda saha çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili birimlerden yolların planlanmasını ve en kısa sürede tamamlanmasını istedi. Başkanın talimatı doğrultusunda yürütülen üç etaplı program ivedilikle sonuçlandırıldı.

karaova’da çalışmalar devam ediyor:

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaova Mahallesi Yaşar Yılmaz Caddesi üzerinde başlattıkları sıcak asfalt serimi çalışmalarına devam ediyor. Ekipler cadde boyunca asfaltlama ve düzenleme faaliyetlerini sürdürüyor; vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunulması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının program dahilinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

BODRUM'DA ÇAMLIK'IN YOLLARI YENİLENDİ