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Çamura saplanan gasp aracı zanlının izini Eskişehir'e taşıdı

Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldürülmesi sonrası kaçan zanlının gasp ettiği kırmızı araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi kırsalında çamura saplanmış halde bulundu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çamura saplanan gasp aracı zanlının izini Eskişehir'e taşıdı

Afyonkarahisar'daki seri saldırının ardından bulunan araç

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 ayrı otomobilde 8 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi ve 1 kişinin yaralanmasının ardından kaçan şüphelinin gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir sınırları içinde bulundu.

Buluntu ve olay yeri incelemesi:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlıkköy Mahallesi'ndeki arazide, araç çamura saplanmış vaziyette tespit edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede aracın terk edildiği ve zanlının yaya olarak bölgeden kaçtığı değerlendirildi.

Arama-tarama ve güvenlik önlemleri:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak arama çalışmasını sürdürüyor. Çelik yelekli ve uzun namlulu ekiplerin yanı sıra, dron desteğiyle de hava destekli tarama yapılıyor. Güvenlik güçleri, zanlının yakalanması için karadan ve havadan koordineli arama yürütüyor.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor; ekipler, bölgedeki emniyet ve adli incelemeleri sürdürüyor.

8 cinayetin zanlısının gasp ettiği kırmızı araç çamura saplanmış halde bulundu

8 cinayetin zanlısının gasp ettiği kırmızı araç çamura saplanmış halde bulundu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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