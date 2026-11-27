Çanakçı deresinde beklenmeyen av: su samuru güvercinlere hamle yaptı

Tokat'ın Niksar ilçesinden geçen Çanakçı Deresi'nde bir su samurunun su yüzeyindeki güvercinlere aniden hamle ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda hayvanın suya yakın konumdaki kuşları fark edip hızla hareketlendiği görülüyor.

görüntülerin kaydedilme anı:

Videoyu çeken kişi, su samurunun kısa süreli ve hedefe yönelik hareketlerinin net biçimde kaydedildiğini bildirdi. Görüntüler, hayvanın su kenarındaki kuşlara doğru hamle yaptığı ve avlanma girişiminde bulunduğu anları gösteriyor.

besleyicinin değerlendirmesi ve bölge gözlemi:

Bölgede 15 yıldır güvercin beslediğini belirten Ahmet Elmalı, daha önce kediler nedeniyle kuşlarını korumakta zorlandıklarını, şimdi ise su samurlarının ortaya çıktığını söyledi. Elmalı, 'Kedilerden muzdariptik, şimdi de su samurları ortaya çıktı. Tabii ki canları sağ olsun, herkes nasibini yiyecek. Güvercinlere hamle yaptığı anları videoya çektim, çok heyecanlıydı. Son zamanlarda burada su samurları çoğaldı. Kurbağaları, balıkları yiyorlar. Güvercinleri de yakaladığını görünce şaşırdık. Su samuru güvercin yakalar mı diye düşündük. Burada adeta kurt gibi avlandı' şeklinde konuştu.

Niksar şehir merkezinde kaydedilen bu görüntüler, yaban hayatının kent yaşamı içerisindeki varlığını bir kez daha ortaya koydu ve bölgedeki hayvan-insan etkileşimlerine dair dikkat çekti.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇE MERKEZİNDEN GEÇEN ÇANAKÇI DERESİ’NDE BİR SU SAMURUNUN GÜVERCİNLERİ AVLAMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR VATANDAŞ KAMERASINA YANSIDI.