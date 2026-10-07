Dolar 49,1853 +0,02%
Euro 55,0910 -0,46%
Bist 12.119,13 -2,06%
Altın Gram 6.556,56 -0,98%
EUR/USD 1,1196 -0,59%
Brent Petrol 101,75 +1,16%
--°

Çanakkale boğazı'nda DANZIGERGRACHT makine arızası sonrası güvenli demirleme

İstanbul'dan İtalya'ya giden 156 metre boyundaki Hollanda bayraklı DANZIGERGRACHT, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası sonrası KURTARMA-17 ile Karanlık Liman'a demirlendi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çanakkale boğazı'nda DANZIGERGRACHT makine arızası sonrası güvenli demirleme

Çanakkale boğazı geçişinde gemi makine arızası

İstanbul'dan İtalya'ya sefer yapmakta olan 156 metre boyundaki Hollanda bayraklı DANZIGERGRACHT adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye müdahale edildi.

Müdahale ve koordinasyon:

Bildirimin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı KURTARMA-17 römorkörü sevk edildi. Bölgedeki diğer gemiler, arıza ve olası seyir kısıtlamaları hakkında bilgilendirildi ve trafik güvenliği için gerekli önlemler alındı.

Refakat ve demirleme:

Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü ve burada güvenli şekilde demirletildi. Olay sürecinde yapılan koordinasyon sayesinde boğaz trafiğinin tehlikeye girmemesi sağlandı.

Yetkililer, geminin durumu ve alınan önlemlerle ilgili takip işlemlerinin sürdüğünü bildirirken, taşımacılıkla ilgili olağanüstü bir hasar veya çevresel risk tespit edilmediğini aktardı.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 156 METRE BOYUNDAKİ ‘DANZIGERGRACHT’ İSİMLİ GENEL KARGO GEMİSİ MAKİNE...

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 156 METRE BOYUNDAKİ ‘DANZIGERGRACHT’ İSİMLİ GENEL KARGO GEMİSİ MAKİNE ARIZASI YAPTI. GEMİ KILAVUZ KAPTAN REFAKATİNDE RÖMORKÖR İLE YEDEKLENİP ÇEKİLEREK KARANLIK LİMAN DEMİR SAHASI’NA DEMİRLETİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Amasra açığında kaybolan maden işçisi için deniz, hava ve kara araması sürüyor
images

Borç baskısı kuyumcu soygununa sürükledi: oyuncak tabancayla yakalandı
images

çeşme Belediyesi soruşturmasında rüşvet pazarlığını gösteren görüntüler dosyaya...
images

Deniz faciasında kaybolan genç için Tarsus'ta son görev

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyalogta ısrar: Erdoğan'dan meclise uzlaşma mesajı

Ankara ziyaretinde Tuzla'nın ulaşım hamlesi hızlandı

Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı

Pursaklar'da şehit olan polis Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenle uğurlandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi