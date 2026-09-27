Çanakkale boğazı'nda makine arızası: Liberya bayraklı BALTIC STAR emniyete alındı

olay ve müdahale:

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 182 metre boyundaki BALTIC STAR isimli kimyasal tanker, Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye müdahale sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) bağlısı KURTARMA-13 ve KURTARMA-17 römorkörleri arıza bildirimini takiben bölgeye gönderildi. Tanker, kılavuz kaptan refakatinde römorkörlerle yedeklendi ve kontrollü şekilde çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

bölgede seyrüsefer ve güvenlik:

Müdahale sürecinde boğazı geçecek diğer gemiler, arıza ve yedekleme çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Römorkör desteği ve kılavuz kaptan refakatiyle yapılan çekme işlemi, potansiyel riskleri asgariye indirgemek amacıyla planlı şekilde yürütüldü.

Olayla ilgili olarak resmi kurumlar tarafından alınan önlemler sonucu, tankerin güvenli bir şekilde demir sahasına çekilmesi sağlandı. Gemi, İspanya'dan Tuzla'ya sefer halindeydi ve Liberya bayrağı taşıyordu.

izlenecek süreç:

Tankerle ilgili teknik müdahaleler ve durum tespiti, ilgili yetkililer ve gemi ekibi koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bölgedeki trafik akışının normale döndürülmesi için yetkililer tarafından gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaya devam edilecek.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 182 METRE BOYUNDAKİ ’BALTIC STAR’ İSİMLİ KİMYASAL TANKER MAKİNE ARIZASI YAPTI. TANKER KILAVUZ KAPTAN REFAKATİNDE RÖMORKÖR İLE YEDEKLENİP ÇEKİLEREK KARANLIK LİMAN DEMİR SAHASI'NA DEMİRLETİLDİ.