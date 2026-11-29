Çanakkale Eceabat sahilinde yavru yunusun cansız bedeni kıyıya vurdu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sabah saatlerinde sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında karanlık bir cisim fark etti.

Görgü tanıkları ve ilk tespit:

Yaklaşanlar söz konusu cismin bir yavru yunus olduğunu gördü. Yunusun kıyıya vurduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda yunusun kıyıda hareketsiz olduğu ve çevredeki vatandaşların durumu fark edip görüntü aldığı görülüyor. Olayın nedenine veya sonrasına ilişkin resmi bir açıklama haberde yer almıyor.

ECEABAT İLÇESİNDE SAHİL KENARINA ÖLÜ YUNUS YAVRUSU VURDU.