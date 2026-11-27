Jandarma, kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirme çalışmaları yürüttü

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kadına yönelik şiddet konusuna ilişkin bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde planlandı ve uygulandı.

etkinlik alanları ve katılımcılar:

Faaliyetlerin uygulama safhası kapsamında 24 Kasım 2026 tarihinde Biga İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan bir mobilya işletmesinde çalışan personele ve Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi. Uygulamalarda, iş yerleri ve genç nüfus gibi farklı hedef kitlelere ulaşılmasına özen gösterildi.

verilen bilgiler ve ulaşılan sayılar:

Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, "Kadına el kalkamaz" mottosu, KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması ve öfke kontrolü gibi temel başlıklarda bilgilendirme yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 435 kişiye ulaşılırken, 400 adet bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Jandarma ekipleri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin vatandaşların konuya ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı ve saldırıların önlenmesine katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Yapılan çalışmalar, hem yasal haklar hem de acil destek mekanizmaları konusunda pratik bilgi sağlamaya odaklandı.

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KONUSUNDA TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.