Çanakkale şehitliğinde birlik çağrısı: terörsüz Türkiye ve yüzyıl hedefi

Elitaş'ın şehitlik ziyareti:

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, meçhul asker mezarı ziyaret edilip şehitler için dua edildi.

Ziyarete Genel Başkan Vekili Yardımcıları Hacı Turan ve İzzet Buzkan, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ile kadın ve gençlik kolları mensupları eşlik etti. Elitaş, Tarihi Gelibolu Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı; Kaşdemir, Elitaş'a 57’nci Piyade Alayı Sancağı'nı hediye etti.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları:

Elitaş, burada yaptığı basın açıklamasında AK Parti merkezinin yürüttüğü Türkiye Yüzyılı buluşmalarının üçüncü yılına değindi. Açıklamada, partililerin 81 il ve 922 ilçede sahada çalışarak Türkiye Yüzyılı'nın inşası için parti görüşlerini anlattıkları vurgulandı. Elitaş, Çanakkale'den başlayarak il ve ilçelerde bu vizyonun halka anlatılacağını belirtti.

Elitaş, Cumhurbaşkanı'nın 26 Ağustos 2024 tarihli Malazgirt ve Ahlat konuşmasına atıf yaparak iç cepheyi güçlendirmenin önemine işaret etti ve Çanakkale'nin bu söylemin en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin hatırlattıkları:

Elitaş, Çanakkale'de yatmakta olan 253 bin şehit ve kaybımız bulunduğunu hatırlatarak, buranın farklı etnik kökenlerden gelen halkın ortak fedakârlığını gösterdiğini söyledi: "Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i bu vatanda kim yaşıyorsa... hepimizin ecdadı burada".

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin, Çanakkale ruhu ve tarihten alınacak derslerle savunulması gerektiğini vurgulayan Elitaş, 1984'te başlayan terör olaylarının 42 yıl içinde 50 binin üzerinde can kaybına ve 10 binin üzerinde güvenlik görevlisinin şehit olmasına yol açtığını hatırlattı.

Elitaş, vatanı bölmek isteyenlerin ya da dış güçlerin taşeronlarının bile buradaki ruhu gördüğünde söylemlerinden vazgeçebileceğini belirtti ve 111 yıl önceki mücadeleyi anlatırken ecdada rahmet diledi: "Ruhları şahit olsun. Onlar sayesinde biriz, beraberiz, bütünüz".

Basın açıklamasının ardından Elitaş, partililerle birlikte Çanakkale'de bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirmek üzere bölgedeki programına devam etti.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ, ÇANAKKALE SAVAŞLARININ YAŞANDIĞI TARİHİ GELİBOLU YARIMADASINDA ŞEHİTLER ABİDESİNİ ZİYARET ETTİ.