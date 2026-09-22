Çanakkale’de 17 Burda AVM’de Teknosa mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale 17 Burda AVM’nin ikinci katında sabah saatlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde Teknosa mağazasında yangın çıktı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Güvenlik gerekçesiyle alışveriş merkezine giriş ve çıkışlar kapatılırken çevrede polis ekiplerince önlem alındı.

Can kaybı yok, inceleme sürüyor:

Yangında ölüm veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer olayla ilgili araştırmayı sürdürüyor.

ÇANAKKALE’DE, 17 BURDA AVM’DEKİ TEKNOSA MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.