1915 çanakkale köprüsü veteriner yol kontrol istasyonunun temeli atıldı:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde planladığı 8 veteriner yol kontrol ve denetim istasyonundan biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü Veteriner Yol Kontrol İstasyonu için temel atma töreni gerçekleştirildi. Yetkililer, istasyonun kısa süre içinde tamamlanarak hizmete alınmasını hedeflediklerini açıkladı.

neden kritik:

Projeyle, ülke hayvancılığını korumak ve kontrolsüz hayvan hareketlerini önlemek amacıyla stratejik bir denetim noktası daha hayata geçirilecek. Anadolu'dan Trakya'ya geçişlerde kritik konumda yer alacak istasyon, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından 'şap hastalığından aşılı ari bölge' kabul edilen Trakya statüsünün korunmasına katkı sağlayacak.

işleyiş ve beklentiler:

7/24 esasına göre çalışması planlanan istasyon sayesinde belgesiz ve aşısız hayvan sevklerinin önüne geçilerek kurallara uyan yetiştiricilerin emeğinin güvence altına alınacağı belirtildi. Çanakkale istasyonu ile birlikte Mersin istasyonunun da devreye girmesiyle, ülke genelindeki 8 stratejik kontrol noktasının tam kapasiteyle çalışması hedefleniyor.

İlk harcın atıldığı temel atma programına Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile il ve ilçe müdürlüğü idarecileri katıldı. Yetkililer, proje tamamlandığında hem hayvan sağlığı hem de üretici haklarının daha etkin korunacağını vurguladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN TÜRKİYE GENELİNDE PLANLADIĞI 8 VETERİNER YOL KONTROL VE DENETİM İSTASYONUNDAN BİRİ OLAN 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VETERİNER YOL KONTROL İSTASYONUNUN TEMELİ ATILDI.