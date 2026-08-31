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Çanakkale'de Bayramiç orman yangını müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı

OGM, Çanakkale Bayramiç'te çıkan yangının havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı; vatandaşlara uyarı yapıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de Bayramiç orman yangını müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale Bayramiç'te son durum:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yaptığı açıklamada, Çanakkale Bayramiç'te meydana gelen yangının yoğun müdahaleler sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Müdahale detayları:

Çanakkale Bayramiç’te bugün meydana gelen yangın havadan ve karadan yaptığımız müdahaleler sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Açıklamada, yangına yönlendirilen ekiplerin ve araçların etkin çalışmasıyla alevlerin yayılmasının büyük oranda önlendiği vurgulandı. Sahadaki ekipler soğutma ve kantrol çalışmalarına devam ediyor.

uyarı ve halk çağrısı:

Unutmayalım, riskin yüksek olduğu günlerde açık alanda yakılan her ateş, yeşil vatan için felaketin habercisidir. Lütfen duyarlı olalım

OGM, vatandaşlara özellikle yangın riskinin yüksek olduğu günlerde açık alanda ateş yakılmaması çağrısında bulundu ve benzer olayların önlenmesi için duyarlılık istedi.

Çanakkale’de meydana gelen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale’de meydana gelen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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