Çanakkale'de Bayramiç ve Ayvacık'ta iki ayrı kaçakçılık operasyonu

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonları
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1-8 Eylül tarihleri arasında Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde iki ayrı operasyona müdahale edildi.
Bayramiç operasyonu:
Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda jandarma ekipleri tarafından ele geçirilenler arasında 2 adet dedektör, el dedektörü, 2 adet kazma ve 17 adet sikke yer aldı.
Ayvacık operasyonu:
Ayvacık ilçesinde yürütülen çalışmalarda ise ekipler tarafından 223 litre bira ele geçirildi.
ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE BAYRAMİÇ VE AYVACIK İLÇELERİNDE 2 KAÇAKÇILIK OPERASYONUNA MÜDAHALE EDİLDİ.
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