Çanakkale’de birlik ve gurur: 30 ağustos törenleri coşkuyla gerçekleşti

törenin akışı:

Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sabah saatlerinde başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndeki törende, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Çelenk sunumunun ardından Vali Doç. Dr. Ömer Toraman valilik binasında gelen tebrikleri kabul etti; kent protokolü ve vatandaşların bayram kutlamaları kabul alanında sürdü. Gün içinde gerçekleştirilen etkinlikler kent merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

kordon boyu ve vatandaş buluşması:

Kordon Boyu’nda düzenlenen törende yine Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak ile Belediye Başkanı Muharrem Erkek vatandaşların bayramını kutladı. Bölgedeki kutlamalar, halkın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu ve kent merkezinde birlik duygusu öne çıktı.

resmi geçit ve deniz gösterileri:

Programın ilerleyen bölümünde resmi geçit töreni yapıldı. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik ekipleri deniz üzerinde su gösterileri gerçekleştirdi; bu gösteriler törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikler gün boyunca farklı noktalarda kutlamalarla devam etti.

ÇANAKKALE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.