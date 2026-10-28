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Çanakkale'de cumhuriyet bayramı çelenk töreniyle başladı

Çanakkale'de 29 Ekim şerefine Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Emre Koç

Çanakkale'de cumhuriyet bayramı çelenk töreniyle başladı

Çelenk töreniyle başlayan anma:

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Tören, kentteki resmi kutlamaların açılışını oluşturdu.

Törenin akışı:

Atatürk Anıtı'na ilk olarak Çanakkale Valiliği, ardından Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Çanakkale Belediyesi çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumunun tamamlanmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı yüksek sesle okundu.

Protokol ve katılımcılar:

Törene Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Vekili Bülent Şarlan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, tören boyunca Cumhuriyetin değerlerine vurgu yapan anma ve saygı etkinliklerine katıldı.

Törenin ardından kentteki diğer kutlama etkinliklerinin de devam etmesi bekleniyor; resmi program kapsamında gerçekleştirilen çelenk töreni, 29 Ekim kutlamalarının sembolik başlangıcını oluşturdu.

ÇANAKKALE’DE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA CUMHURİYET...

ÇANAKKALE’DE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA CUMHURİYET MEYDANINDAKİ ATATÜRK ANITINDA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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