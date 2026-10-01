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Çanakkale'de Ezine'de jandarma çok sayıda tarihi eser ele geçirdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser bulundu ve muhafaza altına alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çanakkale'de Ezine'de jandarma çok sayıda tarihi eser ele geçirdi

jandarma operasyonunun ayrıntıları

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ezine ilçesinde yürütülen çalışmada, jandarma ekipleri çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirdi.

ele geçirilen eserler ve malzemeler:

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 9 cm uzunluğunda 2 heykel, el yapımı 2 dolma tabanca, 1 toplu tabanca, üzerinde figür bulunan yaklaşık 10 cm boyutunda 1 cam plaka, 2 kapaklı metal sahan, 10 kase, farklı şekil ve boyutlarda 4 kolye, 3 pipo, 1 mühür ve 2 metal haç ile Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 179 sikke, 3 yüzük, çeşitli boyutlarda 12 malzeme ve 3 dedektör ele geçirildi.

muhafaza ve belgeleme:

Tespit edilen tüm tarihi eser niteliğindeki malzemeler ekiplerce muhafaza altına alındı. Eserlerin korunmasına yönelik işlem ve kayıt çalışmaları jandarma sorumluluğunda sürdürüldü.

ÇANAKKALE&#039;DE TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA JANDARMA ENGELİ, ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE MALZEME...

ÇANAKKALE'DE TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA JANDARMA ENGELİ, ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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