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Çanakkale'de gaziler günü törenle anıldı

Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreniyle anıldı; törene vali, garnizon komutanı, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çanakkale'de gaziler günü törenle anıldı

Çelenk sunumu ve saygı duruşu:

Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, katılımcıların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Katılımcılar ve temsilciler:

Törene; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak, Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın ve Çanakkale Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahat Korkmaz Demir ile siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, gazilerin ve şehitlerin anısına saygı gösterme amacıyla düzenlenen geleneksel etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde törene destek verdi.

ÇANAKKALE’DE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİ.

ÇANAKKALE’DE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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