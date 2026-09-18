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Çanakkale'de gaziler 'kahramanlarla kardeşlik yolunda' yürüyüşüyle anıldı

Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü'nde 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşü düzenlendi; vali, komutanlar, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çanakkale'de gaziler 'kahramanlarla kardeşlik yolunda' yürüyüşüyle anıldı

Çanakkale'de 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşüyle gaziler anıldı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Golf Çay Bahçesi önünden başladı ve Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önünde sona erdi. Etkinliğe Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, il protokolü, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş rotası ve katılımcılar:

Golf Çay Bahçesi'nden başlayan kortej, halkın da desteğiyle sahil boyunca ilerleyerek Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önünde toplandı. Tören boyunca hem protokol mensupları hem de gaziler ve şehit yakınları ön plandaydı; katılım, günün anlamına uygun bir birliktelik görüntüsü verdi.

Programın devamı ve kapanış:

Yürüyüşün ardından protokol üyeleri, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Çağlar Kaynak Semt Sahası'nda düzenlenen basketbol müsabakasını izledi. Müsabaka, Çanakkale Boğaz Gücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edildi ve etkinlik gün boyunca çeşitli anma faaliyetleriyle sürdü.

ÇANAKKALE&#039;DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA, ‘KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA&#039; YÜRÜYÜŞÜ...

ÇANAKKALE'DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA, ‘KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA' YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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