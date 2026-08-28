Çanakkale'de gençlere tarihle iç içe deniz deneyimi başlıyor

Çanakkale'de denizle tarih buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, çocuk ve gençlere yönelik iki özel etkinlik organize ediyor. Etkinlikler Çanakkale’nin tarihi atmosferini deniz sporlarıyla birleştirerek katılımcılara farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kayıt ve kontenjan bilgileri:

Kayıtlar 29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde Çanakkale Kordonu’nda, Truva Atı karşısında kurulacak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı standında yapılacak. Kayıtlar üç gün boyunca 16.00-00.00 saatleri arasında alınacak. Etkinlikler için ayrılan kontenjanlar sınırlı: 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' için 400 kişi; 'Yelken Sürüşü' için 240 kişi. Katılımcılar iki etkinlikten yalnızca birine kayıt yaptırabilecek ve kayıt sırasında etkinliğin gerçekleştirileceği gün ile kontenjan ve uygunluk durumuna göre sabah veya öğleden sonra seanslarından tercih yapabilecek.

Etkinlik programı ve katılım şartları:

'Tarihe Saygı Anı Dalışı' 3, 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda, Revgan Restaurant yanında oluşturulacak uygulama alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek dalış deneyimine 12 yaş ve üzeri katılımcılar dahil olabilecek. Hazırlıkların ardından gerçekleştirilecek scuba dalış seansları sabah ve öğleden sonra planlanıyor.

'Yelken Sürüşü' etkinliği ise 3, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde yapılacak ve 7-25 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yöneliktir. Yine Anadolu Hamidiye Tabyaları, Revgan Restaurant yanındaki alandan başlayacak uygulamalarda katılımcılar uzmanlar eşliğinde yelken kullanma deneyimi yaşayacak. Her iki etkinlik de Çanakkale Boğazı’nın tarihî ve doğal atmosferinde deniz sporlarıyla tanışma fırsatı sunuyor.

Etkinliklere katılım ücretsiz olacak; ancak scuba dalış ve yelken sürüşü için katılımcıların gerekli sağlık şartlarını taşıması gerekiyor. Kayıt sırasında katılımcılardan, sağlık durumlarına ilişkin beyan formu doldurmaları istenecek ve sağlık yönünden engel teşkil edebilecek durumları olan kişilerin etkinliklere katılmaması önemle vurgulanacak.

Toplamda iki etkinlikte 640 kişiye yer verilecek: 400 kişi dalışta, 240 kişi yelkende deneyimle buluşacak. Katılım, seans tercihleri ve uygunluk durumuna göre belirlenecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir etkinlikler hakkında şunları söyledi: Tarihi yalnızca anlatmak değil, onu farklı deneyimlerle genç nesillerle buluşturmak ve yaşatmak istiyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz bu özel etkinliklere davet ediyor, Çanakkale’nin eşsiz denizinde tarihle iç içe güzel bir deneyim yaşamalarını diliyorum.

Etkinliklerin içeriği, katılım şartları, sağlık gereklilikleri, seans saatleri ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgiye Çanakkale Kordonu’nda Truva Atı karşısında kurulacak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı standından ulaşılabilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK "TARİHE SAYGI ANI DALIŞI" VE "YELKEN SÜRÜŞÜ" DENEYİMİ, ÇOCUK VE GENÇLERİ DENİZLE BULUŞTURACAK. 3-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER İÇİN KAYITLAR 29 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK.