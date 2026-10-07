Çanakkale'de gübrelerde DNA barkod ve bandrol denetimi yoğunlaştırıldı

Çanakkale'de gübre denetimleri tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen yıllık denetim programı kapsamında, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Çanakkale İl Müdürlüğü gübre denetim birimi teknik personeli ve yüklenici firma görevlileri sahada denetim gerçekleştirdi. Denetimler Bayramiç, Ezine, Çan, Yenice ve Biga ilçelerinde yapıldı; toplam 23 adet ürün üzerinde inceleme yapıldı.

denetimin kapsamı ve uygulanan yöntemler:

Denetimlerde iki ayrı kontrol yöntemi uygulandı. DNA barkod denetimi çerçevesinde üretim veya dolum aşamasında ambalaja uygulanan DNA barkodun varlığını tespit etmek amacıyla ürünlerden numune alınıp laboratuvar analizine gönderildi. Diğer taraftan DNA bandrol denetiminde ambalaj üzerindeki gizli veya görünmez DNA logoları, UV fener ışığı kullanılarak saha incelemesiyle saptandı.

gübre takip sistemi (GTS) ve amaçları:

Gübre takip sistemi (GTS), üretimden son kullanıcıya kadar tedarik zincirinin izlenebilirliğini ve takibini sağlıyor. Sistem; el yapımı patlayıcılarla mücadele, taklit, tağşiş, sahte ve merdiven altı üretimin engellenmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve çiftçiler ile gübre üreticilerinin korunması hedefleri doğrultusunda işletiliyor.

Çanakkale'deki denetimlerle hem ambalaj üzerindeki izlerin saha tespiti hem de numune analizleriyle üretim aşamasındaki uygulamaların doğrulanması amaçlandı. Yapılan kontroller, gübre piyasasında şeffaflığın artırılması ve çiftçilerin korunması açısından önem taşıyor.

ÇANAKKALE’DE DNA BARKOD VE BANDROLLÜ GÜBRE DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.