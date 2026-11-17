Operasyonun kapsamı:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 9-16 Kasım tarihleri arasında il genelinde kapsamlı bir "Huzur Uygulaması" yürütüldü. Uygulama hafta boyunca sürdü ve 12 ilçede icra edildi.

Operasyonda görev alan personel ve tim sayıları ile denetlenen yerler titizlikle kayda geçirildi: 325 tim ve 1.719 personel görev aldı; 352 umuma açık işletme, 172 metruk bina ve 138 park ve bahçe kontrol edildi. Konaklama denetimlerinde 169 günübirlik konaklama işletmesi ile 127 otel ve pansiyon incelendi.

Uygulamalar kapsamında toplam 10.735 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı ve 4.021 aracın denetimi gerçekleştirildi; araç sorgulamaları sonucunda 22 araç trafikten men edildi.

suç türlerine göre operasyon sonuçları:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik yakalamalar gerçekleştirildi. Toplamda 130 şüpheli yakalandı.

Öne çıkan yakalamalar şunlar oldu: Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan kesinleşmiş 5 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 5 yıl 25 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan kesinleşmiş 5 yıl ve 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay ve 3 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan 2 şüpheli tespit edilip yakalandı. Ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli de operasyonlarla ele geçirildi.

adli süreç ve sonuç:

JASAT ve bağlı ekiplerce yürütülen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan diğer şüphelilere ilişkin adli işlemlerin jandarma tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

İl jandarma komutanlığı, yürütülen denetimlerin ve operasyonların vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına katkı sunduğunu belirtti ve benzer denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 130 ŞÜPHELİ YAKALANDI.