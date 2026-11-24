Çanakkale'de huzur uygulaması ve yakalamalar:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla 16-23 Kasım tarihleri arasında il genelinde kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, 12 ilçede aynı zaman diliminde yürütüldü ve geniş kapsamlı denetimler yapıldı.

Denetim ve kontrollere ilişkin veriler:

Hafta boyunca uygulamaya 317 tim ve 1.605 personel katıldı. Kontroller kapsamında 340 umuma açık işletme, 147 metruk bina, 125 park ve bahçe, 121 günübirlik konaklama işletmesi ile 118 otel ve pansiyon incelendi. Yapılan kimlik sorgulamalarında toplam 8.945 şahıs kontrol edildi ve 3.756 araçta denetim gerçekleştirildi; bunlardan 10 araç trafikten men edildi.

Aranan şüpheliler ve adli süreç:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan kesinleşmiş 301 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Bu yakalama, uzun süreli takip ve istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirildi.

Ayrıca tanınmamak için tedbir alan kişilerle ilgili yürütülen operasyonlarda, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. Silahla tehdit suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası olan bir şüpheli ile görevi yaptırmamak için direnme suçundan kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası bulunan bir diğer şüpheli de yakalananlar arasında yer aldı.

Bunun dışında tehdit suçundan hakkında tutuklamaya yönelik kararı bulunan bir şüpheli de jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yapılan bütün arama ve yakalama faaliyetleri, adli makamlarla koordinasyon içinde gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 98 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi; diğer şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler sürdürülüyor.

Jandarma yetkilileri, uygulamaların il genelinde huzur ve güvenliği artırmaya yönelik düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN, ARALARINDA KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNDAN 301 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞÜPHELİNİN DE BULUNDUĞU 98 ŞÜPHELİ YAKALANDI.