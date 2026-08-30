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Çanakkale'de iddia: sürücü kalp krizi geçirdi, duvara çarptı

Çanakkale'nin Demirciköy köyünde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de iddia: sürücü kalp krizi geçirdi, duvara çarptı

Olay yeri ve ilk belirlemeler:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirciköy köyünde saat 19.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. 17 YB 996 plakalı araçla seyir halinde olan sürücü Cahit Görmüş (77)'ün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Meydana gelen çarpma ve müdahale:

Otomobil bir evin duvarına çarptı. Köylüler, direksiyon başında hareketsiz halde gördükleri Görmüş için sağlık ekipleri ve jandarmayı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Görmüş'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili jandarma ekipleri ve yetkili birimler inceleme başlattı. Kazanın nedeni olarak ileri sürülen kalp krizi iddiası henüz resmi makamlarca kesinleştirilmedi; ilgili incelemeler devam ediyor.

Gelişmeler, adli ve idari soruşturmanın sonuçlarına göre netleşecek.

ÇANAKKALE’DE İDDİAYA GÖRE DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ARAÇ SÜRÜSÜCÜ...

ÇANAKKALE’DE İDDİAYA GÖRE DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ARAÇ SÜRÜSÜCÜ DUVARA ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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