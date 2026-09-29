Çanakkale'de İletişim Yüzyılı eğitimleri başladı: kamu iletişiminde yeni standart hedefleniyor

Eğitim programı başladı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri Çanakkale'de başladı. Program 2 gün sürecek ve kamu kurumlarının iletişim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu açılışta şunları söyledi: "İletişimin yalnızca bilgi aktarmanın ötesine geçerek kamu hizmetlerinin etkinliğini, kurumlara duyulan güveni ve vatandaşla kurulan bağı doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline geldiği bir dönemdeyiz. Bu doğrultuda doğru, hızlı, şeffaf ve koordineli bir iletişim anlayışının, kamu kurumlarımızın tamamında güçlendirilmesini son derece önemsiyoruz. Başkanlığımızın eğitim faaliyetlerinde ortak standartların oluşturulması, kurumsal bilgi ve tecrübenin paylaşılması ve güçlü bir kurumsal hafızanın tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu programın; hem mesleki yetkinliklerimizin gelişmesine hem de kurumlarımız ve basın mensuplarımız arasındaki iletişim ve iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Eğitim başlıkları:

Program kapsamında dezenformasyonla mücadele, yapay zeka destekli araştırma ve bilgi sentezleme, sosyal medyanın etkin kullanımı, kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi ve basın kartı uygulamaları ile resmi yazışma kuralları gibi güncel konular ele alınıyor.

Mustafa Tolga Karaoğlu katılımcılara programın hedeflerini de şu sözlerle anlattı: "Programımız kapsamında dezenformasyonla mücadeleden yapay zeka destekli araştırma ve bilgi sentezlemeye, basın ve yayında sosyal medyanın etkin kullanımından iletişim ve halkla ilişkiler ile CİMER uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler gerçekleştireceğiz. Kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, basın kartı uygulamaları ve resmi yazışma kuralları gibi başlıklarla da mesleki bilgi ve yetkinliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü iletişim; yalnızca doğru bilgiyi üretmek değil, o bilgiyi doğru zamanda, doğru yöntemlerle ve güvenilir bir şekilde topluma ulaştırabilmektir. Bu anlayışla, kamu kurumlarımızın iletişim kapasitesini artırmayı, vatandaşlarımızla kurduğumuz güven bağını pekiştirmeyi ve değişen iletişim dünyasına birlikte uyum sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz eğitimlerin yalnızca bilgi aktarılan bir program değil; aynı zamanda deneyimlerin paylaşıldığı, yeni bakış açılarının kazanıldığı ve iletişim alanındaki ortak çalışma kültürümüzün güçlendirildiği verimli bir buluşma olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Katılımcılar:

Programa; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz katıldı. Eğitimler, kurumlar arası eşgüdüm ve iletişim pratiğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

ÇANAKKALE'DE 2 GÜN SÜRECEK 'İLETİŞİM YÜZYILI: GÜÇLÜ İLETİŞİM, ETKİN KAMU BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ EĞİTİMLERİ' BAŞLADI.