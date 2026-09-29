çanakkale'de kamu iletişimini güçlendirmeye yönelik iki günlük eğitim başladı

çanakkale'de iki günlük iletişim eğitimi başladı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri" Çanakkale'de başladı. Program iki gün sürecek ve kamu kurumlarının iletişim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

eğitimin kapsamı ve öncelikli konular:

Programda dezenformasyonla mücadele, yapay zekâ destekli araştırma ve bilgi sentezleme, sosyal medya kullanımı, kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, basın kartı uygulamaları ve resmi yazışma kuralları gibi güncel başlıklar yer alıyor. Eğitimlerde ayrıca CİMER uygulamaları ve halkla ilişkiler pratiklerine yönelik oturumlar da düzenlenecek.

Organizatör ekip, eğitimlerin bilgi aktarımının ötesinde kurumlar arası deneyim paylaşımını sağlayacak bir platform sunmasını amaçladığını vurguladı. Etkinlikler, katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulamalı yöntemler sunarak kamu hizmetlerinin iletişim etkinliğini artırmayı hedefliyor.

katılımcılar ve hedeflenen etkiler:

Programa; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz katıldı. Katılımcılar kamu iletişimi pratiğini güçlendirmeye ve ortak standartlar geliştirmeye yönelik oturumlarda bir araya geliyor.

Programın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu, "İletişimin yalnızca bilgi aktarmanın ötesine geçerek kamu hizmetlerinin etkinliğini, kurumlara duyulan güveni ve vatandaşla kurulan bağı doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline geldiği bir dönemdeyiz. Bu doğrultuda doğru, hızlı, şeffaf ve koordineli bir iletişim anlayışının, kamu kurumlarımızın tamamında güçlendirilmesini son derece önemsiyoruz. Başkanlığımızın eğitim faaliyetlerinde ortak standartların oluşturulması, kurumsal bilgi ve tecrübenin paylaşılması ve güçlü bir kurumsal hafızanın tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu programın; hem mesleki yetkinliklerimizin gelişmesine hem de kurumlarımız ve basın mensuplarımız arasındaki iletişim ve iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Karaoğlu, programın kapsamını da şöyle özetledi: "Programımız kapsamında dezenformasyonla mücadeleden yapay zeka destekli araştırma ve bilgi sentezlemeye, basın ve yayında sosyal medyanın etkin kullanımından iletişim ve halkla ilişkiler ile CİMER uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler gerçekleştireceğiz. Kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, basın kartı uygulamaları ve resmi yazışma kuralları gibi başlıklarla da mesleki bilgi ve yetkinliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü iletişim; yalnızca doğru bilgiyi üretmek değil, o bilgiyi doğru zamanda, doğru yöntemlerle ve güvenilir bir şekilde topluma ulaştırabilmektir. Bu anlayışla, kamu kurumlarımızın iletişim kapasitesini artırmayı, vatandaşlarımızla kurduğumuz güven bağını pekiştirmeyi ve değişen iletişim dünyasına birlikte uyum sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz eğitimlerin yalnızca bilgi aktarılan bir program değil; aynı zamanda deneyimlerin paylaşıldığı, yeni bakış açılarının kazanıldığı ve iletişim alanındaki ortak çalışma kültürümüzün güçlendirildiği verimli bir buluşma olmasını temenni ediyorum".

Eğitimlerin sonuçlarının kurum içi uygulamalara nasıl yansıyacağı, etkinliğin sonunda yapılacak değerlendirmelerle ortaya konulacak. Organizasyon yetkilileri, edinilen bilgilerin pratik rehberlere dönüştürülerek tüm bölge müdürlüklerinde uygulanmasını amaçladıklarını belirtti.

Haber: HÇ

Çanakkale'de İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri başladı