Çanakkale'de kıyılardan denize umut: av sezonu törenle başladı

Çanakkale’de av sezonu Kemer Köyü'nden başladı

2026-2027 su ürünleri av sezonu, Biga ilçesi Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle açıldı. Törene; Çanakkale Vali Vekili Polat Kara, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şube müdürleri, teknik personel, kooperatif başkanları, köy muhtarları ile çok sayıda balıkçı ve aileleri katıldı.

Tören ve katılımcıların mesajı:

Protokol konuşmalarının ardından sahil hattında toplanan balıkçılar, hep birlikte denize doğru açılmadan önce moral ve dayanışma vurgusu yaptı. Tören sonunda teknelerden hep bir ağızdan yükselen "Vira Bismillah" sesi, yeni sezona umutlu bir başlangıç niteliği taşıdı. Katılımcılar, hem bölge ekonomisine katkı hem de yerel istihdam açısından sezonun verimli geçmesini diledi.

Çanakkale'nin su ürünleri potansiyeli ve veriler:

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhanın verdiği rakamlara göre, Türkiye genelinde su ürünleri üretimi rekor seviyelere ulaşmış durumda: 1 milyon 37 bin ton toplam üretimle, yetiştiricilik üretimi 626 bin 591 ton düzeyinde bulunuyor. Yetiştiricilikte ön planda olan türler arasında iç sularda 185 bin ton alabalık, denizlerde ise 174 bin ton levrek ve 164 bin ton çipura yer alıyor; Türk somonu üretiminin de ivme kazandığı belirtildi.

Avcılıkla elde edilen üretim ise yaklaşık 410 bin ton düzeyinde kalırken, Çanakkale ilinin su ürünleri açısından taşıdığı önem sayısal verilerle öne çıkıyor. İldeki balıkçılık altyapısı; 825 balıkçı gemisi, ticari balıkçılık kapsamında 6 bin 380 vatandaş ve 22 balıkçı barınağı olarak raporlanıyor. 2025 yılında Çanakkale'de deniz ürünleri avcılığından elde edilen üretim 13 bin 463 ton olarak kaydedildi ve bu miktar Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 3,6'lık paya denk geliyor; il ülke sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı.

Bazı türlerde Çanakkale'nin öne çıktığı vurgulandı: kolyoz, karides ve bakalorya-berlam avcılığında il birinci; sardalya avcılığında 3 bin 859 ton üretimle ikinci; kupez ve tirsi avcılığında ise üçüncü sırada bulunuyor. İlin dış ticaret performansı da dikkat çekici; 2025'te su ürünleri ihracatı 6 milyon doların üzerinde gerçekleşirken, 2026'nın ilk yedi ayında ihracat 4,6 milyon dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 artış gösterdi.

Ayrıca Türkiye genelinde AB ülkelerine su ürünleri ihracatı yapan 138 onaylı tesisin 10unun Çanakkale'de bulunduğu bilgisi, ilin işleme altyapısının gücüne işaret ediyor.

Sezonun beklentileri ve bölgesel önem:

Yetkililer, Çanakkale'nin 671 kilometrelik sahil şeridi, Marmara ve Ege kıyıları, Çanakkale Boğazı, Saros ve Edremit Körfezleri ile Gökçeada ve Bozcaada'yı kapsayan coğrafi zenginliğinin il için benzersiz fırsatlar sunduğunu vurguladı. Bu alanların, hem avcılık hem de yetiştiricilik açısından ilin rekabet gücünü artırdığı ifade edildi.

Tören sonrası tekneler birer birer limandan ayrılarak yeni sezona başladı; balıkçılar, hem sürdürülebilir avcılık uygulamalarının önemine dikkat çekerken hem de ekonomik getirinin korunması için kurallara riayet edileceğini belirtti. Bölge halkı ve balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Sezon açılışı, yerel ekonomik döngü ve istihdama doğrudan katkı sağlayan bir adım olarak değerlendirildi; yetkililer, izleme ve denetimlerin sürdürüleceğini, av verilerinin takip edilerek sektörün dengeli gelişiminin korunacağını belirtti.

ÇANAKKALE'DE 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU BİGA İLÇESİ KEMER KÖYÜ BALIKÇI BARINAĞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.