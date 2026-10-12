Çanakkale'de kontrol için gelen Cem Yılmaz: durumum iyi ama dikkat etmem lazım

Çanakkale'de kontrol için gelen Cem Yılmaz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Ayvacık Paşaköy'deki yazlık evinde geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan tedavi ve takip sürecinin ardından 40. günde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Nükleer Tıp Merkezi'nde kontrol amaçlı görüntüleme yaptırdı. Sosyal medyadan hastane önünde çektiği fotoğrafı paylaşan Yılmaz, hem hastaneyi hem de müdahale eden hekimleri etiketiyle teşekkür etti.

Uygulanan test ve değerlendirme:

ÇOMÜ Nükleer Tıp bölümünde Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi uygulanan Yılmaz, testin ardından Kardiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta ile görüntüleri değerlendirdi. Semra Usta, yapılan iki aşamalı tetkik sonucunda, kriz sonrası müdahale edilen damarın dışındaki damarların kalbi iyi beslediğinin görüldüğünü ve sintigrafi sonucunun beklendiği gibi olumlu olduğunu belirtti.

Hastanede ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapıldı; ardından ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz'a, Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi uygulandı. Operasyon sonrası iki günlük takibin ardından, şikayeti olmadığı için 31 Ağustos akşamı taburcu edildi.

Yılmaz'ın açıklamaları ve yaşam tarzı değişiklikleri:

Kontrollerin ardından basın mensuplarına konuşan Cem Yılmaz, yaşadığı süreci samimi bir dille özetledi. Yılmaz, 'Bundan 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldim. Ama iyi ki gelmişim' diyerek müdahalenin hayatını kurtardığını vurguladı. Durumuyla ilgili olarak ise 'durumum iyi Allah'a şükür ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, iyileşme sürecinde aldığı kararlara de değinerek, 'sigarayı bıraktım', 'ilaçlarımı düzenli alıyorum' ve 'egzersizlerimi yapıyorum' dedi. Ayrıca sosyal hayatı ve medyanın ilgisine rağmen kurallara uymaya çalıştığını; zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Film projesiyle ilgili de, olayın film çekiminden önce gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu ekledi.

Hastaneye yönelik duygularını da paylaşan Yılmaz, ÇOMÜ'yü hem manevi hem maddi anlamda destekleyeceğini söyleyerek, kurum için elinden geleni yapma niyetini dile getirdi.

Prof. Dr. Semra Usta ise süreç hakkında, 'Cem Yılmaz yaklaşık 40 gün önce Çanakkale Ayvacık’ta bir kalp krizi geçirmişti. ÇOMÜ’ye hızlıca transferi gerçekleşti ve Ercan hocamızın maharetli ellerinde anjiyo yapıldı, stent konuldu. Bugün yaptığımız sintigrafi ile diğer damarların kalbi iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir sonuç aldık; takibine devam edeceğiz' şeklinde bilgi verdi.

Yılmaz'ın Çanakkale'deki kontrol ziyareti, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğinin teyidi niteliğinde oldu. Hem sağlık ekibinin değerlendirmeleri hem de Yılmaz'ın kendisi tarafından aktarılan yaşam tarzı değişiklikleri, yakın dönemde kontrollere devam edileceğini gösteriyor.

Kalp krizi sonrası kontrol için Çanakkale'ye gelen Cem Yılmaz: "Durumum iyi Allah'a şükür ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım"