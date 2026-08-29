Çanakkale'de kültür yolu festivali şehir hafızasını görünür kılıyor

Festival açılışı ve katılımcılar:

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı olan Çanakkaledeki açılış töreni, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlendi. Programa Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan program, kentte 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında sürecek festivalin temel hedefini ortaya koydu.

Çanakkale'nin hafızası ve bakanlığın sorumluluğu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festivalin sadece konser, sergi ve etkinliklerden ibaret olmadığını; asıl amacın şehirlerin ruhunu görünür kılmak olduğunu vurguladı. Yazgı, Çanakkale'yi Troya'nın mitolojik izleriyle ve Mehmet Akif'in dizelerinde yeniden ayağa kalkan kent imgesiyle birlikte, hem yerel hem de insanlığın ortak hafızası açısından eşsiz bir mekan olarak nitelendirdi. Buna bağlı sorumlulukların yalnızca eserleri korumakla sınırlı kalmayıp, bu mirası gelecek kuşakların gururla sahiplenebileceği bir emanet haline getirmek olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı ayrıca, 14 Haziran'da Roma'da Kolezyum'da açılan ve 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikâyeleri' sergisinin, 19 müzemizden getirilen 200'den fazla eserle Troya hikâyesini dünyaya taşıdığını hatırlatarak kültürel tanıtım çalışmalarına dikkat çekti.

Programın öne çıkan etkinlikleri ve gastronomi:

Festival, beşinci kez Çanakkale'de düzenleniyor ve dokuz gün boyunca 15 farklı mekânda toplam 162 etkinlik ile kentte kültür-sanat hareketliliği yaratacak. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda konserler, Troya Müzesi'nde 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi' ve 'Yaşayan Miras Çanakkale Sergisi'nde çini, seramik, ahşap oyma, ebru, tezhip, keçe ve hüsn-i hat gibi geleneksel sanatlar izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında kurulan 52 Lezzet Noktası ile Çanakkale'nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege'nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına kadar geniş bir gastronomi yelpazesi sunuluyor. Yazgı, katılımcılara Çanakkale'nin sardalyasını, keşkeğini, peynir helvasını ve zeytinyağlılarını tatmalarını tavsiye etti. Gastronomi programında Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar'ın ev sahipliğinde; Michelin yıldızlı şef Emre Şen, Celal Gürkan, gastronomi yazarı Müge Akgün, Prof. Dr. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat gibi isimler yer alacak.

Yerel sahiplenme ve festivalin kapanışı:

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, festivalin kentte geniş katılım ve sahiplenme sağladığını, 3 yaşından 90 yaşına kadar herkesin etkinliklerde kendine ait bir şey bulabildiğini söyledi. Vali Ömer Toraman da festivalin çevre illerden ve dışarıdan misafir çektiğine dikkat çekerek etkinliğin amacına hizmet ettiğini vurguladı.

Kapanışta protokol üyelerinin 'Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi'ni gezmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile başlayan festival heyecanı, önümüzdeki dokuz günde tarih, sanat, müzik, çocuk etkinlikleri, arkeolojik geziler ve gastronomiyi aynı rotada buluşturarak Çanakkale'nin binlerce yıllık mirasını farklı disiplinlerle yeniden yorumlamayı hedefliyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI GÖKHAN YAZGI, ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ AÇILIŞINDA KONUŞTU