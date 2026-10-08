Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi anne ve bebek sağlığı için farkındalık etkinliği düzenledi

Etkinlikte amaç ve katılımcılar:

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Normal Doğum Haftası ile Emzirme Haftası kapsamındaki farkındalık etkinliği gerçekleştirilerek anne adayları ve yeni anneler bilgilendirildi. Etkinlik hastanenin Poliklinikler Binası Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Hastalıkları katında düzenlendi ve Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, hastane yönetimi, sağlık çalışanları, hastanede doğum yapan anneler ile anne adayları etkinliğe katıldı.

Bilgilendirme ve sağlık mesajları:

Programda normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerine olumlu etkileri, gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve anne sütünün önemi hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Uzman sağlık personeli, katılımcıların doğum ve emzirme sürecine ilişkin sorularını yanıtlayarak pratik öneriler paylaştı. Etkinlikte emzirmenin teşvik edilmesi ve anne sütünün hem bebek hem anne sağlığı için önemi özellikle vurgulandı.

Katılımcı desteği ve etkinlik uygulamaları:

Etkinlik sırasında anne adaylarıyla yapılan sohbetlerle sağlıklı gebelik, doğum ve emzirme süreçlerine dair merak edilen konular ele alındı. Hastanede doğum yapan annelere ve anne adaylarına çiçek ve çeşitli küçük hediyeler takdim edilerek, bu zor ve özel dönemde sağlık kurumunun destek mesajı iletildi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, normal doğumun ve emzirmenin anne ve bebek sağlığının korunması ile geliştirilmesinde kilit rol oynadığını belirtti. Keser, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini ve benzer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİNDE NORMAL DOĞUM HAFTASI VE EMZİRME HAFTASI ÇERÇEVESİNDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.