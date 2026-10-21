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Çanakkale'de öğrenciler için sıkı okul çevresi denetimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, 14 Eylül-15 Ekim'de 523 okul çevresi, 402 metruk bina ve 1.312 servis denetleyerek öğrenci güvenliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de öğrenciler için sıkı okul çevresi denetimi

Denetimlerin kapsamı ve hedefleri:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların huzur ve güven içinde eğitim görebilmeleri amacıyla planlı denetimler gerçekleştirdi. 14 Eylül-15 Ekim tarihleri arasındaki uygulamalarla okul çevrelerindeki risklerin tespit edilmesi ve azaltılması hedeflendi.

Saha sonuçları ve uygulanan tedbirler:

Yürütülen denetimlerde toplam 523 okul çevresi, 402 metruk bina ve 747 umuma açık yer kontrol edildi. Ekipler bu kapsamda 8 bin 801 şahıs, 4 bin 479 araç ve bin 129 sürücü sorgulaması yaptı.

Ayrıca, okul servisleri üzerinde yapılan incelemelerde bin 312 okul servisi denetlendi ve mevzuata uymayan 51 araç hakkında cezai işlem uygulandı. Bu adımlar servis güvenliğinin artırılması ve öğrenci taşımacılığında standartların korunması amacıyla atıldı.

İletişim ve bilgilendirme adımları:

Denetimlerin yanı sıra jandarma, çocukların güvenliğini artırmak için silah ruhsatı sahiplerine bilgilendirici mesaj gönderdi. Mesajda ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli yerlerde muhafaza edilmesinin önemi hatırlatıldı.

Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve eğitim dönemi boyunca benzer tedbirlerin devam edeceğini belirtti. Uygulamalar, hem anlık müdahaleleri hem de bilinçlendirme faaliyetlerini içeriyor.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER ARALIKSIZ...

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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