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Çanakkale'de organ bağışı iki hastaya umut oldu

Çanakkale’de trafik kazasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki gencin organları bağışlandı; böbrekleri iki uzun süre diyalize giren hastaya nakledildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:00

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çanakkale'de organ bağışı iki hastaya umut oldu

Çanakkale'de gençten iki hastaya yeni hayat

Çanakkale’de trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin ailesinin organ bağışı kararı, iki hastaya umut oldu. Bağışlanan böbreklerin uyumlu olduğu iki hasta ile eş zamanlı nakil gerçekleştirildi.

Nakil operasyonu:

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi’nde gerçekleştirilen nakillerde, böbrekler 12 yıldır diyalize giren Osman Çalışkan (46) ve 5 yıldır diyalize giren Meryem Avcı (68) ile uyumlu bulundu. Merkez müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt tarafından eş zamanlı böbrek nakli yapıldı. Her iki hasta da tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu ve donörün ailesine minnetlerini iletti.

Prof. Dr. Cabir Alan ameliyatların ardından, beyin ölümü gerçekleşen vatandaşın ailesinin büyük üzüntüsüne rağmen organ bağışında bulunduğunu belirterek, organ yetmezliğinin en etkin tedavisinin böbrek nakli olduğunu vurguladı. Alan, diyalizin yaşam uzatan bir işlem olduğunu ancak uzun vadede komplikasyonlara bağlı ölüm oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti; "Bugün diyalize gelen 100 hastanın yarısı 5 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. Makinenin yol açtığı komplikasyondan dolayı 10 yıl içinde diyalize gelen hasta sayısı 12’dir." ifadelerini kullandı.

Kadavra bağışının önemi:

Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt ise Türkiye’de canlı vericiden yapılan böbrek naklinde güçlü bir düzey bulunduğunu, ancak kadavra kaynaklı böbrek nakillerinin aynı oranda olmadığını belirtti. Kurt, ülke ölçeğindeki verileri şöyle aktardı: "Milyon nüfus başına kadavra kaynaklı böbrek nakli ülkemizde 5 iken, gelişmiş ülkelerde bu sayı yaklaşık 50 civarında, yani neredeyse 10 kat fark var."

Kurt, liste bekleyen hasta sayısına da değinerek, "Geçen yıl verilerine göre 33 bin civarında doku ve organ nakli bekleyen hastamız var. Bunun yaklaşık 25 bini böbrek kaynaklı organ bekliyor. Geçen yıl yaklaşık 2 bin 500 canlı vericili böbrek nakli yapılırken, kadavra kaynaklı organ bağışından sadece yaklaşık 400 nakil gerçekleştirildi." dedi ve kadavra kaynaklı bağış oranının artırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Meryem Avcı ve Osman Çalışkan, donör olan gence Allah’tan rahmet, acılı aileye başsağlığı dileyerek minnettarlıklarını iletti. Merkez yetkilileri ve cerrahlar, kadavra organ bağışı konusunda toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÇANAKKALE’DE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 20 YAŞINDAKİ GENCİN İKİ BÖBREĞİ YILLARDIR NAKİL...

ÇANAKKALE’DE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 20 YAŞINDAKİ GENCİN İKİ BÖBREĞİ YILLARDIR NAKİL BEKLEYEN 2 HASTAYA HAYAT OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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