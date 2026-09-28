Çanakkale'de özel bakım merkezine yakın ot yangını kontrol altına alındı

Ot yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı

Çanakkale'de bir tarlada çıkan ot yangını, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yakınında bir özel bakım merkezi bulunması nedeniyle olası risk oluşturdu ancak alevler büyümeden kontrol altına alındı.

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Olay, saat 10.45 sıralarında Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki bir tarlada başladı. Alev ve yoğun dumanı görenlerin haber vermesi üzerine polis çağrıldı ve bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayılma tehdidi gösterdi; bu nedenle orman ve itfaiye ekipleri derhal müdahale etti.

soğutma çalışmaları ve soruşturma:

Ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay, yurttaşların hızlı ihbarı ve ekiplerin koordineli çalışması sayesinde daha büyük bir olumsuzluğa dönüşmeden sonlandırıldı.

ÇANAKKALE ÖZEL BAKIM MERKEZİ YAKINLARINDA ÇIKAN OT YANGINI ORMAN VE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.