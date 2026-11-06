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Çanakkale'de Paşaköy yakınlarında benzin istasyonu önünde tırla çarpışma: otomobil alev aldı, iki kişi yaşamını yitirdi

Çan ilçesi Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonu önünde meydana gelen kazada, tırla çarpışan otomobil alev aldı; iki kişi yanarak yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 20:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de Paşaköy yakınlarında benzin istasyonu önünde tırla çarpışma: otomobil alev aldı, iki kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk bulgular:

Kaza, saat 18.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında, bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen otomobilin önce kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, 17 AHK 334 plakalı otomobil ile maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştığı iddia edildi.

Olay yerinden ayrıldığı ileri sürülen araç, üç kilometre ileride benzin istasyonunun önünde, Çanakkale’den Çan yönüne gitmekte olan ve sürücüsü T.B. olan tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil alev topuna dönerken olay bölgesi savaş alanına döndü.

İtfaiye ve vatandaş müdahalesi:

Kazayı gören sürücüler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İstasyonda bulunan vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle gerçekleştirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü.

Yapılan incelemede, otomobil içinde bulunan iki kişinin yangın sırasında yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada tır şoförü T.B. yaralı olarak Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; sağlık durumunun stabil olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Savcılık işlemleri ve soruşturma:

Kazanın ardından savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmayı başlattı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ölen iki kişinin cenazeleri Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak ve kimlik tespiti otopsi sonrası netleşecek.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; kazanın oluş nedenine ilişkin teknik ve tanık beyanları doğrultusunda inceleme devam ediyor.

ÇANAKKALE’DE TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA TIR SÜRÜCÜ YARANIRKEN, OTOMOBİLDE...

ÇANAKKALE’DE TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA TIR SÜRÜCÜ YARANIRKEN, OTOMOBİLDE BULUNAN İKİ KİŞİ İSE FECİ ŞEKİLDE YANARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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