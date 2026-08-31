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Çanakkale'de sanat ve oyun buluşması: atölyeler çocukları sahneye taşıdı

Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci günü seramik atölyeleri, 22. Çocuk Filmleri gösterimleri ve Çocuk Köyü etkinlikleriyle geçti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:44

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çanakkale'de sanat ve oyun buluşması: atölyeler çocukları sahneye taşıdı

Festival ikinci gününde atölyeler ve etkinlikler öne çıktı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalinin 16'ncı durağı Çanakkale, ikinci gün programında sanat ve çocuk etkinliklerini bir araya getirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleşen etkinlikler; seramik atölyesi, çocuk film gösterimleri ve açık alan aktiviteleriyle ziyaretçilere zengin bir program sundu.

seramik atölyesi ve sanat anlatımı:

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da düzenlenen Seramik Atölyesi, Sinem Kınay eşliğinde hem yetişkinlere hem de çocuklara açık olarak gerçekleştirildi. Atölyede katılımcılara Türk seramik sanatının teknikleri ve tarihsel arka planı hakkında detaylı bilgi verildi. Yetişkinler çamuru şekillendirirken, çocuklar hayal güçleri ve el becerileriyle özgün formlar ortaya çıkardı; ortaya çıkan işler hem yaratıcı hem de öğretici nitelikteydi.

çocuklar için sinema ve oyun alanları:

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali kapsamında ücretsiz film gösterimleri yapıldı. Minik izleyiciler, farklı türlerden yapımları sinema salonunda izleyerek sinema ve sanatla yeniden buluştu. Gösterimlerin yanı sıra festival programındaki atölyeler çocukların becerilerini geliştirmesine olanak sağladı.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan Çocuk Köyü ise atölyeler, dijital oyunlar, yarışmalar, şişme oyun parkları ve balon turu gibi aktivitelerle minik ziyaretçilere renkli ve hareketli bir alan sundu. Çocuk Köyü, festival süresince çocuklara özel bir buluşma ve eğlence noktası olmayı sürdürecek.

Dokuz gün boyunca sürecek festival, önümüzdeki günlerde konserlerden sergilere, söyleşilerden yeni atölyelere uzanan zengin programıyla Çanakkale'yi kültür ve sanatın merkezi haline getirmeye devam edecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN 16’INCI DURAĞI...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN 16’INCI DURAĞI ÇANAKKALE, İKİNCİ GÜN PROGRAMINDA YER ALAN SERAMİK ATÖLYESİ’Nİ SANATSEVERLERİN DENEYİMİNE SUNDU. MİNİKLERİN DE KATILDIĞI ATÖLYE BİRBİRİNDEN ÖZEL ÇALIŞMALARA SAHNE OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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