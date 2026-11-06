Çanakkale'de taze beton denetimleri: kalite ve yapı güvenliği öne çıktı

Çanakkale'de taze beton denetimleri tamamlandı

Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetçileri, il genelinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla inşaatlarda kullanılan taze beton uygulamalarını yerinde inceledi. Denetimlerin temel hedefi, yapı güvenliği ve kalite standartlarının korunması olarak ifade edildi.

Denetimin amacı ve kapsamı:

Çalışmalar sırasında şantiyelerde dökülen taze betonlardan numune alınıyor; uygulama yöntemleri, malzeme kullanımı ve şantiye koşulları yerinde değerlendiriliyor. Ekipler, betonun ilgili standartlar ve teknik mevzuata uygunluğunu sağlamak üzere saha kontrolleri yapıyor.

Numune alma ve kontrol süreci:

Alınan numuneler, belirlenen usullere göre laboratuvar analizlerine gönderiliyor ve betonun dayanım ile kalite kriterleri üzerinden kontrolü gerçekleştiriliyor. Uygunsuzluk tespit edildiğinde, gerekli iyileştirme adımlarının atılması hedefleniyor; amaç, inşaat sektöründe kalite seviyesinin korunması ve yapı güvenliğinin sağlanmasıdır.

Denetimler, ilgili mevzuata uygun yürütülerek il genelinde devam etmesi planlanan faaliyetler arasında yer alıyor.

ÇANAKKALE’DE UZMAN EKİPLERCE HAZIR BETON DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.