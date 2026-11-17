Denetimler başladı:

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytinyağı üretim sezonunun açılmasıyla Merkez, Ezine ve Eceabat'taki işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde üretim süreçleri, hijyen düzenlemeleri ve depolama şartları öncelikli olarak incelendi.

Denetim kapsamı:

Gıda kontrol görevlileri, üretimin tüm aşamalarında hammadde kabul kriterleri, üretim hijyeni ve ürünün muhafaza koşullarını titizlikle değerlendiriyor. Ayrıca işletmelerin yasal mevzuata uyumu, kayıt ve etiketleme uygulamaları kontrol ediliyor. Bu incelemeler, tüketici sağlığını korumak ve standart dışı uygulamaların önüne geçmek amacıyla yapılıyor.

Tüketici bilgilendirmesi:

İl Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında, "Tüketicilerin güvenilir ve kaliteli zeytinyağına erişimini güvence altına almak, gıda güvenliğini korumak ve muhtemel mevzuat ihlallerini önlemek amacıyla denetimlerin sezon boyu aralıksız devam edecektir. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları her türlü gıda güvenliği sorunu için Alo 174 Gıda Hattı’na bildirimde bulunabileceklerdir" ifadelerine yer verildi. Denetimlerin sezon boyunca sürdürüleceği vurgulandı.

Vatandaşlar, şüphe duydukları durumlarda Alo 174 Gıda Hattı'na başvurarak doğrudan bildirimde bulunabiliyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, yerinde kontrollerle birlikte bilinçlendirme çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.

ÇANAKKALE’DE FAALİYET GÖSTEREN ZEYTİNYAĞI İŞLETMELERİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN DENETLENDİ.