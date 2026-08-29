Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz anjiyo ile tedavi ediliyor

Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlandı. Olay üzerine sağlık ekipleri çağrıldı ve müdahale için ekipler bölgeye intikal etti.

Olayın seyri:

Ambulans olay yerine geldi ve ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, burada yapılan değerlendirme sonrası daha ileri tetkik ve girişim için ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi süreci:

ÇOMÜ Hastanesi'nde, ünlü komedyene kalp-damar değerlendirmesi amacıyla anjiyo uygulandığı öğrenildi. Konuyla ilgili yetkili kurumlar veya yakın çevreden henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE RAHATSIZLANAN ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ ÇOMÜ HASTANESİNDE ANJİYOYA ALINDI.