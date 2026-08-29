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Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz anjiyo ile tedavi ediliyor

Ayvacık Paşaköy'deki yazlık evinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan Cem Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ'de anjiyo yapılarak izlendi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 22:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz anjiyo ile tedavi ediliyor

Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlandı. Olay üzerine sağlık ekipleri çağrıldı ve müdahale için ekipler bölgeye intikal etti.

Olayın seyri:

Ambulans olay yerine geldi ve ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, burada yapılan değerlendirme sonrası daha ileri tetkik ve girişim için ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi süreci:

ÇOMÜ Hastanesi'nde, ünlü komedyene kalp-damar değerlendirmesi amacıyla anjiyo uygulandığı öğrenildi. Konuyla ilgili yetkili kurumlar veya yakın çevreden henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE RAHATSIZLANAN ÜNLÜ KOMEDYEN...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE RAHATSIZLANAN ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ ÇOMÜ HASTANESİNDE ANJİYOYA ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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