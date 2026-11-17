canik belediyesi'nden spor destekleri:

Samsun’un Canik Belediyesi, ilçedeki gençlerin spor eğitimlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü programları kesintisiz sürdürüyor. Belediye, başta Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi olmak üzere spor alanlarında hem bireysel hem takım sporlarına yönelik kurs ve akademi hazırlık programları düzenliyor.

eğitim ve ulaşım hizmetleri:

Canik Belediyesi, eğitimlere katılan çocukların ve gençlerin ulaşımını sağlamak için ücretsiz sporcu servisleri hizmeti veriyor. Eğitimler öncesi öğrenciler belirlenen duraklardan alınarak merkeze getiriliyor, eğitimlerin ardından ise evlerine güvenle ulaştırılıyor. Bu uygulama, ailelerin ulaşım endişesini azaltırken gençlerin düzenli antrenmana katılımını da artırıyor.

yetenek taraması ve sürdürülebilir hedefler:

Belediye, ilçe genelindeki okullarda gerçekleştirdiği sporcu yetenek taraması programlarıyla çocukların ilgi ve yeteneklerini tespit ederek onları uygun branşlara yönlendiriyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı konuya ilişkin, "Canik’imizde spor alanına yönelik projelerimize ve desteklerimize yenilerini ekliyor, gençlerimizin başarılarına sevinçle şahitlik etmeye devam ediyoruz. Ücretsiz sporcu servislerimizle gençlerimizin eğitim merkezimize ulaşmalarını sağlıyoruz. Sporcu yetenek taraması programıyla gençlerimizi ve çocuklarımızı ilgi alanlarını da göz önünde bulundurarak dilediği spor branşlarına yönlendiriyoruz. Sürdürülebilir spor ve sağlıklı yaşam anlayışını gençlerimizin yaşamlarının merkezine almalarını hedefliyoruz. Spor alanına yönelik farkındalık oluşturan çalışmalarımıza ve desteklerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, programların yıl boyunca devam ettiğini ve ara tatil etkinlikleriyle çocukların spor alışkanlıklarının pekiştirildiğini belirtiyor. Aileler ve katılımcılar, uygulamanın gençlerin disiplin ve fiziksel gelişimine olumlu katkı sağladığını aktarıyor.

Canik Belediyesi’nin ücretsiz sporcu servisleri, spor eğitimleri ve ara tatil spor etkinlikleri hakkındaki detaylı bilgiye belediyenin çözüm merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI VE SPORCULAR