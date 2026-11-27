Canik UK Expansion projesi:

Türk savunma sanayiinin önde gelen teknoloji firmalarından Canik, Birleşik Krallık’taki üretim ve mühendislik altyapısını büyütmek için Canik UK Expansion adlı yatırım programını başlatıyor. Proje, grup bünyesindeki Birleşik Krallık şirketi AEI Systems üzerinden yürütülecek ve üretim kapasitesinin yanı sıra mühendislik, kalite kontrol ve eğitim altyapılarına odaklanacak.

Yatırımın Mart 2027’de başlaması ve aynı yılın sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Program ile Canik, Birleşik Krallık’taki orta kalibre top sistemleri üretim kapasitesini dört katına çıkarmayı amaçlıyor.

kapsam ve hedefler:

Projenin kapsamı sadece üretim hattı genişletmekle sınırlı değil. Canik UK Expansion, ileri mühendislik süreçlerinin geliştirilmesi, test ve doğrulama kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, kalite kontrol uygulamalarının iyileştirilmesi ve üretim verimliliğinin artırılmasını kapsıyor. Ayrıca yatırım, uzman personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim altyapısının kurulmasını ve yerel tedarik zincirinin desteklenmesini içeriyor.

Şirket, projenin tamamlanmasıyla Birleşik Krallık’ta orta kalibre top sistemleri alanında üretim, mühendislik, kalite ve eğitim faaliyetlerini aynı çatı altında toplayan bir mükemmeliyet merkezi oluşturmayı hedefliyor.

ürün portföyü ve teknik yetkinlik:

Canik, AEI Systems’in mühendislik ve üretim deneyimiyle 30 x 113mm orta kalibre top sistemlerinde dünya lideri konumunda bulunuyor. Grubun portföyündeki öne çıkan sistemlerden VENOM LR, bu mühendislik birikiminin önemli bir temsilcisi olarak gösteriliyor. Yapılacak yatırımla mevcut üretim kabiliyetleri daha güçlü bir endüstriyel altyapıyla desteklenecek ve artan uluslararası talebe sürdürülebilir şekilde yanıt verilebilecek.

Bu bağlamda Birleşik Krallık ve müttefik ülkelerin orta kalibre top sistemlerine yönelik mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre üretim ve tedarik kapasitesinin artırılması planlanıyor.

etki ve uluslararası strateji:

Canik, yatırım sayesinde Birleşik Krallık kaynaklı satışlarını dört katına çıkarmayı hedefliyor. Bu büyümenin, mevcut ürün satışlarının yanı sıra yeni platform projeleri, uluslararası savunma programları, sanayi iş birlikleri ve uzun vadeli tedarik anlaşmalarıyla desteklenmesi öngörülüyor. Canik UK Expansion, grubun uluslararası büyüme stratejisinde kilit bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Projeyle Birleşik Krallık’taki sanayi varlığının daha yüksek katma değer üreten, mühendislik ve üretim yetkinlikleri gelişmiş bir yapıya dönüşmesi amaçlanıyor. Canik, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’deki üretim, mühendislik ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini bu strateji çerçevesinde entegre etmeyi planlıyor.

Canik CEO’sunun değerlendirmesi:

Canik CEO’su Cahit Utku Aral, yatırımın grubun küresel sanayi yapılanmasında önemli bir adım olduğunu belirtti. Aral, Türkiye savunma sanayinin ulaştığı mühendislik ve üretim seviyesinin uluslararası yatırımlara dönüştüğünü vurgulayarak, Canik UK Expansion’ın bu vizyonun somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aral ayrıca, projenin tamamlanmasıyla Birleşik Krallık’ta toplam yatırımın 60 milyon doları geçeceğini belirtti ve yatırımı yalnızca kapasite artışı olarak görmediklerini; bunun yerine mühendislik, üretim mükemmeliyeti, teknik uzmanlık ve eğitim kabiliyetlerini bir araya getiren bir sanayi merkezi kurma amacı taşıdığını ifade etti.

Türkiye’nin uluslararası imajına katkı:

Canik’in bu adımı, Türkiye merkezli savunma sanayii şirketlerinin yalnızca ürün ve teknoloji ihraç eden değil, aynı zamanda yurt dışında üretim ve mühendislik yatırımları yapan aktörler olarak konumlanmasına katkı sağlayacak. Son yıllarda Türk savunma şirketlerinin tasarım, mühendislik ve üretim yetkinliklerini uluslararası pazarlara taşıma eğilimi, Canik’in Birleşik Krallık yatırımında da görüldüğü gibi artarak devam ediyor.

Yatırımın hem Birleşik Krallık piyasasında hem de müttefik ülke iş birliklerinde yeni fırsatlar yaratması, Canik’in küresel stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

CANİK, BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ ÜRETİM VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİNİ GENİŞLETMEK AMACIYLA 2027 YILINDA YATIRIMA BAŞLAYACAK. YAPILACAK YATIRIM İLE BİRLEŞİK KRALLIK'TA ORTA KALİBRE TOP SİSTEMLERİ KAPASİTESİNİ 4 KATINA ÇIKARACAK.