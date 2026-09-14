Canik entegre savunma ekosistemini DVD 2026'da Birleşik Krallık'a taşıyor

Canik, Avrupa'daki varlığını Birleşik Krallık'ta güçlendirmeye hazırlanıyor

Dünyanın en büyük 12,799 mm ve 30x113 mm silah üreticisi Canik; Polonya MSPO fuarının hemen ardından Birleşik Krallık'taki DVD 2026 fuarında entegre savunma yetkinliklerini sergileyecek. Etkinlik, 16-17 Eylül tarihlerinde Bedfordshire'daki UTAC Millbrook tesisinde düzenlenecek ve fuar teması Muharebede Bağlantılılık: İnsanları, Sistemleri ve Karar Süreçlerini Bütünleştirmek olarak belirlendi.

Canik UK merkezli orta kalibre yetkinliği:

Canik, DVD 2026'da özellikle orta kalibre tasarım ve üretim gücünü öne çıkaracak. Birleşik Krallık merkezli orta kalibre silah sistemleri tasarım ve üretim merkezi Canik UK (AEI Systems), etkinlik boyunca İngiliz Kara Kuvvetleri, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, küresel platform üreticileri ve entegrasyon firmalarıyla üst düzey stratejik temaslar gerçekleştirecek.

Fuar kapsamında sergilenecek örnek çözümler arasında, Birleşik Krallık'ta tasarlanıp üretilen VENOM LR 30113 mm orta kalibre top sisteminin, Canik şirketlerinin üretim ve entegrasyon kabiliyetleriyle kara, deniz ve insansız platformlar için ölçeklenebilir bir ateş gücü çözümüne dönüştürülmesi gösterilecek.

Entegre ekosistem ve sunduğu avantajlar:

Canik; Canik UK (AEI Systems), Canik Robotics (Unirobotics) ve Canik Academy gibi birbirini tamamlayan birimler aracılığıyla, hafif silahlardan ağır makineli tüfeklere, orta kalibre toplardan uzaktan komutalı silah sistemlerine (UKSS) ve elektro-optik çözümlere kadar geniş bir ürün gamını tek bir çatı altında birleştiriyor. Bu yapı, kullanıcıların farklı tedarikçilerden aldığı bileşenleri sahada birleştirme gereğini azaltarak, operasyonel entegrasyon ve lojistik süreçlerinde kolaylık sağlıyor.

Silah, UKSS, optik, atış kontrolü, entegrasyon, eğitim ve satış sonrası destek süreçleri tek bir kurumsal yapı altında sağlanarak, müşterilere bütünsel ve sürdürülebilir bir tedarik modeli sunuluyor. Canik, bu yaklaşım sayesinde tedarik zinciri güvenliği ve uzun vadeli bakım-destek planları konusunda da avantaj vadediyor.

Fuar katılımı, Canik'in Avrupa pazarındaki iddiasını somut örneklerle göstermeyi amaçlarken, şirketin tasarım ve üretim ölçeğini Birleşik Krallık'taki mühendislik deneyimiyle harmanlama stratejisini de görünür kılacak.

Cahit Utku Aral, Canik CEO'su, katılıma ilişkin şunları kaydetti: "Canik UK’nin altmış yılı aşkındır orta kalibre top alanında faaliyet gösteren, köklü İngiliz mühendislik kabiliyetini, Canik şirketlerinin Türkiye’deki üretim ölçeği ve entegrasyon yetkinliğiyle birleştirerek hem Birleşik Krallık’ın hem de NATO müttefiklerinin gelecekteki ateş gücü ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz. Avrupa’nın güncel ve ileriye dönük ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bunlara yönelik en etkili çözümleri oluşturuyoruz. Polonya ve Birleşik Krallık’ta kuracağımız yeni iş birliklerinin, yalnızca ihracat açısından değil; ortak geliştirme, yerel entegrasyon, tedarik zinciri güvenliği ve uzun vadeli savunma sanayii ortaklıkları açısından da önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."

DVD 2026'da Canik'in standında ziyaretçiler, şirketin entegre yaklaşımlarını, orta kalibre çözümlerini ve platform entegrasyon yeteneklerini doğrudan görme fırsatı bulacak. Etkinlik, karar vericiler, kullanıcılar ve entegrasyon partnerleriyle kurulacak temaslar açısından da stratejik bir platform işlevi görecek.

CANİK, SAHİP OLDUĞU ENTEGRE SAVUNMA EKOSİSTEMİNİ, 16-17 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK DVD 2026 FUARIYLA ZİYARETÇİLER, KULLANICILAR VE KARAR VERİCİLERLE BULUŞTURACAK.