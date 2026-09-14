Dolar 48,6137 +0,12%
Euro 56,0635 -0,46%
Bist 14.282,90 -1,27%
Altın Gram 6.743,26 -2,14%
EUR/USD 1,1529 -0,62%
Brent Petrol 108,96 +4,16%
--°

Canik entegre savunma ekosistemini DVD 2026'da Birleşik Krallık'a taşıyor

16-17 Eylül'de UTAC Millbrook'ta düzenlenecek DVD 2026'da Canik Canik UK ve bağlı firmalar orta kalibre tasarım, üretim ve entegre çözümlerini sergileyecek.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:27

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Canik entegre savunma ekosistemini DVD 2026'da Birleşik Krallık'a taşıyor

Canik, Avrupa'daki varlığını Birleşik Krallık'ta güçlendirmeye hazırlanıyor

Dünyanın en büyük 12,799 mm ve 30x113 mm silah üreticisi Canik; Polonya MSPO fuarının hemen ardından Birleşik Krallık'taki DVD 2026 fuarında entegre savunma yetkinliklerini sergileyecek. Etkinlik, 16-17 Eylül tarihlerinde Bedfordshire'daki UTAC Millbrook tesisinde düzenlenecek ve fuar teması Muharebede Bağlantılılık: İnsanları, Sistemleri ve Karar Süreçlerini Bütünleştirmek olarak belirlendi.

Canik UK merkezli orta kalibre yetkinliği:

Canik, DVD 2026'da özellikle orta kalibre tasarım ve üretim gücünü öne çıkaracak. Birleşik Krallık merkezli orta kalibre silah sistemleri tasarım ve üretim merkezi Canik UK (AEI Systems), etkinlik boyunca İngiliz Kara Kuvvetleri, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, küresel platform üreticileri ve entegrasyon firmalarıyla üst düzey stratejik temaslar gerçekleştirecek.

Fuar kapsamında sergilenecek örnek çözümler arasında, Birleşik Krallık'ta tasarlanıp üretilen VENOM LR 30113 mm orta kalibre top sisteminin, Canik şirketlerinin üretim ve entegrasyon kabiliyetleriyle kara, deniz ve insansız platformlar için ölçeklenebilir bir ateş gücü çözümüne dönüştürülmesi gösterilecek.

Entegre ekosistem ve sunduğu avantajlar:

Canik; Canik UK (AEI Systems), Canik Robotics (Unirobotics) ve Canik Academy gibi birbirini tamamlayan birimler aracılığıyla, hafif silahlardan ağır makineli tüfeklere, orta kalibre toplardan uzaktan komutalı silah sistemlerine (UKSS) ve elektro-optik çözümlere kadar geniş bir ürün gamını tek bir çatı altında birleştiriyor. Bu yapı, kullanıcıların farklı tedarikçilerden aldığı bileşenleri sahada birleştirme gereğini azaltarak, operasyonel entegrasyon ve lojistik süreçlerinde kolaylık sağlıyor.

Silah, UKSS, optik, atış kontrolü, entegrasyon, eğitim ve satış sonrası destek süreçleri tek bir kurumsal yapı altında sağlanarak, müşterilere bütünsel ve sürdürülebilir bir tedarik modeli sunuluyor. Canik, bu yaklaşım sayesinde tedarik zinciri güvenliği ve uzun vadeli bakım-destek planları konusunda da avantaj vadediyor.

Fuar katılımı, Canik'in Avrupa pazarındaki iddiasını somut örneklerle göstermeyi amaçlarken, şirketin tasarım ve üretim ölçeğini Birleşik Krallık'taki mühendislik deneyimiyle harmanlama stratejisini de görünür kılacak.

Cahit Utku Aral, Canik CEO'su, katılıma ilişkin şunları kaydetti: "Canik UK’nin altmış yılı aşkındır orta kalibre top alanında faaliyet gösteren, köklü İngiliz mühendislik kabiliyetini, Canik şirketlerinin Türkiye’deki üretim ölçeği ve entegrasyon yetkinliğiyle birleştirerek hem Birleşik Krallık’ın hem de NATO müttefiklerinin gelecekteki ateş gücü ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz. Avrupa’nın güncel ve ileriye dönük ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bunlara yönelik en etkili çözümleri oluşturuyoruz. Polonya ve Birleşik Krallık’ta kuracağımız yeni iş birliklerinin, yalnızca ihracat açısından değil; ortak geliştirme, yerel entegrasyon, tedarik zinciri güvenliği ve uzun vadeli savunma sanayii ortaklıkları açısından da önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."

DVD 2026'da Canik'in standında ziyaretçiler, şirketin entegre yaklaşımlarını, orta kalibre çözümlerini ve platform entegrasyon yeteneklerini doğrudan görme fırsatı bulacak. Etkinlik, karar vericiler, kullanıcılar ve entegrasyon partnerleriyle kurulacak temaslar açısından da stratejik bir platform işlevi görecek.

CANİK, SAHİP OLDUĞU ENTEGRE SAVUNMA EKOSİSTEMİNİ, 16-17 EYLÜL&#039;DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK DVD 2026...

CANİK, SAHİP OLDUĞU ENTEGRE SAVUNMA EKOSİSTEMİNİ, 16-17 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK DVD 2026 FUARIYLA ZİYARETÇİLER, KULLANICILAR VE KARAR VERİCİLERLE BULUŞTURACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep üretimini güvenceye almak için mazot ve sumağa yönelik destekleri geni...
images

Yeşilırmak taşkını sonrası 606 çiftçiye yapılan destek ödemesi tamamlandı
images

migros sanal markette meyve ve sebze pestisit analiz raporlarını yayımlıyor
images

Bodrum limanına iki kruvaziyer yanaştı, 836 yolcu kente hareket getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eğitime destek: Tunceli'de 500 öğrenciye kırtasiye paketi

Gaziantep Kolej Vakfı 63 yılda da çağdaş eğitimin çınarı

Samanlı çevre bağlantı yolunda 2,8 kilometrelik bölüm sathi kaplamayla yenilendi

Sungurlu'da ingilizce destekli kimya laboratuvarı sanayiye nitelikli iş gücü yetiştirecek

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi