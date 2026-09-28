Canik'in entegre çözümleri Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine güç katıyor

Türk savunma sanayisinin önde gelen temsilcilerinden Canik, 30 Eylül-2 Ekim 2026 tarihlerinde Bakü Expo Center'da düzenlenecek olan 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında zengin ürün ekosistemini sergileyecek. Firma, fuar boyunca 1024 numaralı stantta Azerbaycan askeri ve sivil yetkilileri, uluslararası delegasyonlar ile sektör temsilcileriyle bir araya gelecek ve iki ülke arasındaki stratejik savunma iş birliğine yeni katkılar sunmayı hedefliyor.

Canik'in fuarda sergileyecekleri:

Canik, pistolden başlayıp ağır makineli tüfeklere, orta kalibre toplara ve uzaktan komutalı silah sistemlerine kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesini ADEX 2026'da tanıtacak. Şirketin ürün portföyünde yer alan TRAKON Lite uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ve 12,7 99 mm ağır makineli tüfeklerin entegrasyonu, DEARSAN üretimi SALVO SİDA insansız deniz araçlarında uzun süredir Azerbaycan envanterinde aktif görev yapıyor. Bu bütünleşik uygulamalar, Canik'in silah, silah sistemi ve platform entegrasyonunu tek bir tedarikçi üzerinden sunabilme kabiliyetini ortaya koyuyor.

Entegre ekosistem ve üretim kapasitesi:

Canik şirketleri, silah sistemleri, uzaktan komutalı sistemler, elektro-optik çözümler, hedef takip ve balistik hesaplama ile platform entegrasyonunu tek bir ekosistem altında topluyor. Bu yapı sayesinde mekanik, elektrik ve yazılım bileşenleri doğrudan uyumlu biçimde yönetilebiliyor. Firma, 12,7 99 mm ağır makineli tüfeklerde yıllık 5.000 adedin üzerindeki üretim kapasitesiyle öne çıkıyor ve bu kalibrede farklı atım hızlarına sahip temel varyantları seri olarak üretebilen nadir firmalardan biri olma özelliğini taşıyor. Portföydeki modeller arasında M2 QCB (dakikada 600–650 atım), M2F (dakikada 900–950 atım), M3 (dakikada 1.100–1.200 atım) ve hava platformları için açık sürgü mekanizmalı M3 FALCON (dakikada 1.200 atım) yer alıyor. Fuar kapsamında Canik, ağır makineli tüfek ailesinin yanı sıra TRAKON Core ve TRAKON Lite uzaktan komutalı silah sistemlerini de ziyaretçilere tanıtacak.

Orta kalibreye yönelik hedefler:

Canik'in yakın dönem öncelikleri arasında orta kalibre sistemlerin yaygınlaştırılması bulunuyor. Şirketin orta kalibre top ailesinin amiral gemisi olarak tanımlanan VENOM LR 30 113 mm düşük geri tepmeli top, hafif ve kompakt tasarımıyla insanlı ve insansız kara, deniz ve hava platformlarında ateş gücünü artırmayı amaçlıyor. VENOM LR, düşük enerji tüketimi ve ayarlanabilir atım hızı özellikleriyle yeni platform projeleri ile mevcut platform modernizasyonlarında stratejik bir seçenek sunuyor. Canik UK (AEI Systems) bilgi birikimi, Canik Robotics (Unirobotics) üretimi TRAKON Core 30 ve Canik'in yüksek seri üretim kapasitesi birleştirilerek, 2027 itibarıyla yıllık 400 adedin üzerinde orta kalibre top üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde VENOM LR ve TRAKON Core 30'un Azerbaycan'ın savunma ihtiyaçlarındaki potansiyel kullanım alanları değerlendirilecek.

Canik, Azerbaycan'ı sadece bir pazar olarak görmeyip ortak tarih, kardeşlik bağları ve müşterek gelecek vizyonuyla stratejik bir ortak olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşım kapsamında şirket, ürünlerinin Azerbaycan güvenlik güçlerinin farklı birliklerinde görev yapıyor olmasından duyduğu memnuniyeti vurguluyor.

Canik YK Üyesi Didem Aral, iki ülke ilişkilerini “Tek millet, iki devlet” anlayışıyla nitelendirerek, savunma sanayii alanındaki iş birliklerinin uzun vadeli bir perspektife dayandığını belirtti. Aral, Canik olarak Azerbaycan'daki mevcut iş birliklerini derinleştirmeyi, yeni projeleri değerlendirmeyi ve iki ülke arasındaki savunma sanayii bağlarını genişletmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca Aral, projelerde Canik UK ürünlerinin yer almasının ve UK Export Finance destek kanalları aracılığıyla İngiltere tarafından sağlanacak desteğin Azerbaycan'ın gelecek ihtiyaçlarına katkı sunacağını vurguladı.

ADEX 2026, Canik için mevcut iş birliklerini ileri taşıma, yeni projeleri masaya yatırma ve Türkiye-Azerbaycan savunma sanayii ilişkisine yeni halkalar ekleme açısından stratejik bir buluşma noktası olacak.

CANİK YK ÜYESİ DİDEM ARAL