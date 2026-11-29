Canikli sporculardan 9 madalya:

Samsun'da farklı organizasyon merkezlerinde gerçekleştirilen 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Şampiyonası'nda Canik Belediyespor sporcuları toplam 9 madalya elde ederek ilçe spor çalışmalarının somut bir karşılığını gösterdi. Katılımın yüksek olduğu şampiyonada hem tekvando hem de güreş branşlarında dereceler alındı.

Şampiyonada tekvando branşında Elif Duru Atalar ve Muhammet Tuna Çon altın madalya kazanırken, Esin Yararbaş gümüş madalyanın sahibi oldu. Güreşte ise Celil Özkan altın, Halil Yasin Özdemir, Muhammet Yasin Duman ve Duhan Demir gümüş; Bilal Atasoy ve Ahmet Hamza Soysal bronz madalya elde etti.

başarıya yönelik altyapı ve destekler:

Canik Belediyespor'un sporcu yetiştirme modelinde bireysel ve takım branşlarına verilen önem, bu tür organizasyonlardaki sonuçlara doğrudan yansıyor. Kulüp antrenörlerinin ve ailelerin katkısıyla gelişen performans, ilçedeki spor yatırımlarının sürekliliğini de gösteriyor. Elde edilen dereceler, genç sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlanması açısından motivasyon sağlıyor.

belediye yetkililerinin açıklaması:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, derece elde eden sporcuları tebrik ederek ilçede spora yönelik desteklerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Sandıkçı, Canik Belediyespor'un ilerleyen süreçte yapılacak ulusal ve uluslararası şampiyonalara yönelik hazırlıklarına devam ettiğini belirtti ve emeği geçen antrenörler, aileler ile sporcuları ayrı ayrı kutladı.

Canik Belediyespor'un elde ettiği bu sonuçlar, yerel düzeyde sürdürülen yatırım ve programların gençlere sunduğu fırsatları somutlaştırıyor. Kulüp ve belediye yetkilileri, başarılı sporcuların izinden gidecek yeni adayların desteklenmesi ve özel sporculara yönelik çalışmaların artarak sürdürülmesi kararlılığında olduklarını açıkladı.

DERECE ALAN SPORCULAR