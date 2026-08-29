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Canik'in vizyonu: teknolojiyle güçlenen milli bağımsızlık

H. Zafer Aral, 30 Ağustos mesajında güçlü bir Türkiye için sanayi, AR-GE ve yerli sistemlerle bağımsızlığın korunacağını vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Canik'in vizyonu: teknolojiyle güçlenen milli bağımsızlık

Zafer Bayramı'nın anlamı ve Canik'in duruşu:

Canik Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu tarihî günün milletin bağımsızlık azmi ve vatan savunma kararlılığının simgesi olduğunu belirtti. Aral, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan zaferin, Türk milletinin hürriyetinden ödün vermeyeceğinin en somut delili olduğunu söyledi.

Aral, konuşmasında Canik olarak tarih bilinciyle hareket ettiklerini ve ecdadın cephede gösterdiği fedakârlık ruhunu, bugün teknoloji, üretim ve mühendislik alanlarındaki çalışmalarıyla yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti.

Sanayiden savunmaya: büyüme ve yatırıma devam:

Aral, firmalarının sanayicilik serüvenine ilişkin olarak, "71 yıl önce Kayseri’de doğan sanayiciliğimizi, savunma sanayine aktarımımıza 1998 yılında Samsun’da mütevazı bir atölyede başladık" sözlerini hatırlattı. Bu başlangıcın bugün üç kıtada yaygınlaşan bir üretim ve AR-GE ağına dönüştüğünü belirten Aral, Canik’in ulaştığı kapasiteyi "üç kıtada yedi üretim ve dört AR-GE merkezi" ifadesiyle özetledi.

Aral, bağımsızlığın sürdürülebilirliğinin ancak güçlü bir sanayi altyapısı ve teknolojik yetkinlikle sağlanabileceğine inandıklarını vurguladı ve bu anlayışla yatırımlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Küresel yayılım ve savunma ekosistemi:

Şirketin geliştirdiği yerli ve millî sistemlerin kapsamına değinen Aral, hafif silahlardan orta kalibre toplara, uzaktan komutalı silah sistemlerinden akıllı savunma mimarilerine kadar uzanan bir ekosistem kurduklarını söyledi. Bu ürün ve sistemlerin, sahadaki caydırıcılığı artırmanın ötesinde Cumhuriyetin tam bağımsızlık hedefine hizmet eden birer yapıtaşı olduğunu belirtti.

Aral ayrıca Canik’in ürettiği yüksek teknolojili ürünlerin 80’den fazla ülkeye ihraç edildiğini, böylece Türk savunma sanayisinin bayrağını küresel ölçekte taşıdıklarını ve müttefiklerin savunma kabiliyetlerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Geleceğe bakış ve vefa:

Konuşmasını, "Güçlü bir Türkiye idealini geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamlayan Aral, "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinden aldıkları ilhamı ve bu doğrultuda sürdürülen üretim ve AR-GE gayretlerinin önemini tekrar vurguladı. Aral, bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için canını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Aral’ın mesajı, milli dayanışma ve teknolojik özerkliğin birbirini tamamladığı bir perspektifle, Canik’in kurumsal hedeflerinin 30 Ağustos ruhuyla örtüştüğünü gösteriyor.

H. ZAFER ARAL

H. ZAFER ARAL

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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