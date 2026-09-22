Canik'in yeni fen lisesi eğitime tam donanımlı kampüs olarak hazırlanıyor

Canik Fen Lisesi inşaatında sona yaklaşılıyor

Samsun'un Canik ilçesinde yapımı süren Canik Fen Lisesi projesinde çalışmalar son aşamaya geldi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yapının tamamlandığında öğrencilerin akademik, sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

kampüs düzeni ve donatılar:

Okul kampüsü; kız ve erkek öğrenci yurtları, spor salonu ve çeşitli sosyal alanların yanı sıra kütüphane ile laboratuvarları barındıracak. Proje, modern derslikleri ve araştırma odalarını içerecek biçimde tasarlandı; böylece öğrencilerin hem teori hem de uygulama ağırlıklı eğitim ihtiyaçları karşılanacak.

çalışmaların son aşaması ve beklentiler:

Başkan Sandıkçı, projenin tefrişat ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü, yapımın genelinde ise son aşamaya gelindiğini ifade etti. Sandıkçı, Canik Fen Lisesi’nin Karadeniz Bölgesi’nde örnek bir eğitim alanı olmasını hedeflediklerini vurguladı ve "Canik’imizde kaliteli ve nitelikli eğitim hamlemizi yeni projelerle taçlandırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yetkililer, okulun tamamlanmasının ardından ilçede eğitim altyapısına önemli katkı sunacağını; öğrencilerin barınma, derslik ve laboratuvar ihtiyaçlarının aynı kampüs içinde karşılanmasının öğrenim süreçlerini destekleyeceğini belirtti. Tefrişat işlerinin bitirilmesi ve dış çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından okulun hizmete açılması planlanıyor.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, CANİK KAYMAKAMI ŞEREF AYDIN VE CANİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ZAHİT KÖSEOĞLU İLE BİRLİKTE OKULUN İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.