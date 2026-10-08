Canikli gençlere teknoloji odaklı doğu ve güneydoğu gezisi

Başkan Okulumda buluşması

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı "Başkan Okulumda" programı kapsamında Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantıda Canik Belediyesi'nin eğitime yönelik projeleri, öğrencilere sağlanan destekler ve uygulanan sınav hazırlık çalışmaları aktarıldı. Başkan Sandıkçı, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek yerel yönetimin eğitim politikalarını öğrenci geri bildirimleriyle şekillendirdiklerini vurguladı.

Sandıkçı, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlıklarına yönelik simülasyonların sürdüğünü; ilkokuldan üniversite ve mezuniyet sonrasına kadar kapsayıcı eğitim desteğinin devam ettiğini belirtti. Çalışmaların öğrenci, veli ve öğretmenlerle sürekli diyalog halinde yürütüldüğünü ifade etti ve Canik Belediyesi'nin "Eğitim Dostu Belediye" kimliğini koruduğunu söyledi.

Eğitim yatırımları ve kampüs çalışmaları:

Sandıkçı, eğitim, bilim ve teknoloji alanında örnek projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Belediyenin öne çıkan yatırımlarından biri olan Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü adlı merkez, gençlerin bilim ve spor alanındaki gelişimlerine katkı sağlayan somut bir örnek olarak öne çıkarıldı. Başkan, ücretsiz bilim, teknoloji, yapay zekâ ve spor eğitimlerine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini, bu eğitimlerin ulusal ve uluslararası başarılarla sonuçlandığını kaydetti.

Belediye tarafından sağlanan çanta ve kırtasiye setleri, burslar ve sınav başvuru ücret desteği gibi uygulamaların ailelerin eğitim bütçelerine katkı sunduğu, bu desteklerin düzenli biçimde sürdürüleceği belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu gezisinin amaçları:

Toplantının en dikkat çeken açıklaması ise lise öğrencileri için planlanan saha ziyaretleri oldu. Başkan Sandıkçı, ilçedeki lise öğrencilerinin Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki teknoloji üretim merkezleriyle buluşturulacağını açıkladı. Gezilerde gençlere bu merkezleri inceleme fırsatı sunulacak, yerel üretim süreçleri yakından gözlemlenecek ve mesleki farkındalık artırılacak.

Ayrıca programlar, bölge gençleriyle bir araya gelerek tecrübe paylaşımını ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini amaçlıyor. Sandıkçı, bu tür saha çalışmaları ve farkındalık projelerinin eğitim yolculuğunun her aşamasında gençlerin yanında olmayı sağladığını söyledi.

Program sırasında Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu de hazır bulundu. Etkinlik, Başkan Sandıkçı'nın öğrencilere hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

"BAŞKAN OKULUMDA" PROGRAMIYLA ÖĞRENCİLERLE BULUŞAN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, “İLÇEMİZDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİMİZİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGEMİZDEKİ TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZLERİYLE BULUŞTURACAĞIZ” DEDİ.