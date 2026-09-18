Canikman kırsal mahalle okulunda öğrencilerle buluştu

etkinlik kapsamında neler yapıldı:

TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Destek Programı kapsamında düzenlenen etkinlikler, Vezirköprü Tepeören İlk ve Ortaokulu ev sahipliğinde 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Programı Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü organize ederek öğrencilere bilim ve teknolojiye ilişkin uygulamalı çalışmalar sundu.

İki gün süren etkinliklerde katılımcılar, farklı yaş gruplarına uygun atölye çalışmaları, interaktif sunumlar ve deneyimler aracılığıyla bilimsel yöntemi gözlemleme fırsatı buldu. Program boyunca yapılan uygulamalar, öğrencilerin el becerilerini ve merakını canlı tutmayı hedefledi.

Canikman'la tanışma:

Etkinliğin en dikkat çeken kısmı, Canik Belediyesi'nin insansı robotu CANİKMAN'ın öğrencilerle buluşmasıydı. Robotun okul ziyareti sırasında gerçekleştirilen gösterimler ve uygulamalı sunumlar, öğrencilerin yoğun ilgisini çekti ve katılımcılar robota soru sorma, çalışma prensiplerini izleme imkânı buldu.

Öğrenciler, robot etkileşimleri sırasında hem teknolojinin somut örneklerini gördü hem de mühendislik ve robotik alanlarına dair gözlemler yaptı. Bu tür doğrudan deneyimler, teorik bilginin pratiğe dökülmesinde etkili oldu.

amaç ve beklenen etkiler:

Programın temel amacı, kırsal mahallede eğitim gören öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini artırmaktı. Etkinlik organizatörleri, uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin motivasyonunu yükselttiğini ve bilimsel düşünceyi teşvik ettiğini belirtiyor.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür faaliyetlerin, öğrencilerin ileri eğitim tercihlerine ve mesleki yönelimlerine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor. Canikman gibi araçların köy okullarına taşınması, teknolojinin erişilebilirliğini artırarak fırsat eşitliğine destek veriyor.

Sonuç olarak, 17-18 Eylül tarihlerinde yapılan program, hem eğitimciler hem de öğrenciler açısından verimli geçti; etkinlikler, katılımcılarda bilim ve teknolojiye yönelik kalıcı bir merak uyandırmayı amaçladı.

TÜBİTAK 4009 KÖY OKULLARINA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA TEPEÖREN İLK VE ORTAOKULUNUN EV SAHİPLİĞİNDE BİLİM VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.