Canikman TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin ilham kaynağı oldu

Canik Belediyesi atölyeleri TEKNOFEST Güneydoğu'da dikkat çekerken

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından aktarıldığı üzere, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün bilim ve teknoloji atölyeleri yoğun ilgi gördü. Festival boyunca gerçekleştirilen eğitim ve gösterimlerle ziyaretçiler teknolojiyle buluştu.

CANİKMAN ve kampüs atölyelerinin etkisi:

Sandıkçı, kampüsün atölyelerinin TEKNOFEST'te yer almasından duyduğu memnuniyeti vurguladı. Etkinlikte Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN da ziyaretçilerle buluştu; Sandıkçı'nın ifadelerine göre CANİKMAN TEKNOFEST Güneydoğu'nun neşesi oldu ve gençlere ilham kaynağı oluşturdu. Canik ekibi, festivalin toplam 1 milyon 300 bin ziyaretçi ve yarışmacı sayısı içinde atölyelerine ilginin yüksek olduğunu belirtti.

Eğitim programları ve yerel strateji:

Toplantıda ayrıca ilçe genelinde sürdürülen eğitim programlarına da değinildi. Canik'te gençlere yönelik ücretsiz yapay zekâ, robotik kodlama ve siber güvenlik eğitimleri verildiği, bu çalışmalarla yetkin ve erdemli bir nesil inşa etme hedefinin izlendiği belirtildi. Sandıkçı, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirme kararlılıklarını yineleyerek TEKNOFEST organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti ve Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yaptı.

Başkan Sandıkçı, ayrıca festivalde ödül alan Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri Poyraz Onat Coşgun ve Pars Onan Coşgun'u tebrik etti. Canik Belediye Meclisi Ekim Ayı Kapanış Toplantısı'nda ele alınan projeler ve desteklerin ilçenin eğitim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi; Canik Belediyesi önümüzdeki dönemde de bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına yenilerini eklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

CANİK BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI KAPANIŞ TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI’NIN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA İLÇEDE HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER, EĞİTİME YÖNELİK DESTEKLER İLE BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR ELE ALINDI. CANİK’TE GENÇLERİ ÜCRETSİZ YAPAY ZEKÂ, ROBOTİK KODLAMA VE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİYLE BULUŞTURDUKLARINI BELİRTEN SANDIKÇI, "CANİK'TE YETKİNLİKLERİ VE ERDEMLERİYLE ÖRNEK BİR NESİL İNŞA EDİYORUZ" İFADELERİNİ KULLANDI.