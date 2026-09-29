Canik'te avm'den 20 bin liralık giyim çalan kadın adliyeye sevk edildi

Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezindeki mağazadan çalınan kıyafetlerin ardından gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu adliyeye sevk edildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 4 Eylül tarihinde Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM'de meydana geldi. Bir mağazadan çalındığı belirlenen kıyafetlerin toplam değeri yaklaşık 20 bin lira olarak bildirildi. Mağaza yetkililerinin durumu fark etmesiyle güvenlik ve polise haber verildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri takip ve çalışmaların ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Pembe Ö. (43)'yü yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda, şüphelinin hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemler ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN TAKİP VE ÇALIŞMA SONUCU HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİREN PEMBE Ö. (43) YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.