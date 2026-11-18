Canik Belediyesi aydınlatma çalışmalarını büyütüyor

Canik Belediyesi, ilçede başlattığı kapsamlı aydınlatma çalışmalarıyla sokak ve parkların görünürlüğünü artırmayı, vatandaşların güvenli ve konforlu hissetmesini sağlamayı hedefliyor. Belediye, mevcut Güvenli Parklar Projesi kapsamında uygulanan gözetim ve bakım çalışmalarını aydınlatma yatırımlarıyla tamamlayarak mekânların çehresini yeniliyor.

uygulanan çözümler:

Çalışmalar, sadece yol ve kaldırım aydınlatmasıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda park içlerinde dekoratif aydınlatma sistemleriyle estetik bir görüntü oluşturuluyor. Bu uygulamalarla sokakların gece görünürlüğü artırılırken, peyzaj ve kamusal alanların daha davetkâr bir atmosfere kavuşması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, uygulamalarda tasarruf özellikli aydınlatma sistemleri kullanıldığını vurguluyor; böylece hem enerji tüketiminde tasarruf sağlanıyor hem de bakım maliyetleri düşürülüyor.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde sona yaklaşan çalışma:

Son olarak Gaziosmanpaşa Mahallesi, Gerçek Sokak'ta aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede aydınlatma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, projelerin amacını ve kapsamını şöyle özetledi: "Canik’imizde aydınlık ve güvenli sokaklar için gayretle çalışmaya devam ediyoruz."

Başkan Sandıkçı'nın açıklamasında, aydınlatma yatırımlarının ilçe genelinde hem güvenliği artırmaya hem de sokakların daha estetik bir görünüme kavuşmasına hizmet ettiği vurgulandı. Ayrıca, her projede enerji verimliliğinin ön planda tutulduğuna dikkat çekildi.

gelecek hedefleri ve hizmet vurgusu:

Canik Belediyesi, mevcut uygulamaların tamamlanmasının ardından aydınlatma ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirtiyor. İlçe yönetimi, hem gözetim altyapısını güçlendiren hem de enerji ve bakım maliyetlerini azaltan çözümlerle halkın kullanımına yeni eserler sunmayı sürdürecek.

Güvenli Parklar Projesi ile birlikte ilerleyen aydınlatma seferberliği, Canik sokaklarını daha aydınlık, izlenebilir ve estetik bir hale getirerek belediyenin hizmet odaklı yaklaşımını pekiştiriyor.

CANİK BELEDİYESİ, AYDINLATMA ÇALIŞMALARIYLA SOKAKLARI AYDINLIK VE GÜVENLİ HALE GETİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR.