Canik’te gençler Deneyap sınavında projelerini sundu

Canik’te Deneyap öğrenci seçme sınavı tamamlandı

Samsun Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi Öğrenci Seçme Sınavı, yoğun katılımla uygulama aşamasına taşındı. Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen sınavda öğrenciler hazırladıkları projeleri jüri önünde sundu.

Sınavda öne çıkan temalar:

Uygulama sınavında yarışan adayların proje konuları ağırlıklı olarak sıfır atık, doğa ve çevre temizliği temaları etrafında şekillendi. Geçtiğimiz aylarda yapılan yazılı sınavın ardından gelen bu uygulama etabı, öğrenciler ve aileleri için heyecanlı anlara sahne oldu ve gençlerin saha uygulamalarındaki yetkinlikleri değerlendirilmiş oldu.

Belediyenin eğitim hedefi ve vurguları:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede bilim ve teknoloji çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Canik’imizde geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz" dedi.

Başkan Sandıkçı ayrıca projenin amaçlarına dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Canik’te gençlere Milli Teknoloji Hamlesi bilinci kazandırmayı ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Sandıkçı, 'Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzü geleceğe yön veren bir nesil inşa ediyoruz. Bilim ve teknoloji alanındaki seferberliğimizle gençlerimizi yenilikçi teknolojilerle tanıştırıyor, ücretsiz ve uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz. Canik’imizde Akıncı TİHA’nın gölgesinde öğrenen ve yeteneklerini keşfeden gençlerimizin, bilgileri ve yetkinlikleriyle ülkemiz ve tüm insanlık için üretecekleri değerlerle farkındalık oluşturacaklarına yürekten inanıyoruz. Teknolojiyi üreten nesiller için çalışmaya ve yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz'".

Etkinlik, yerel yönetimin gençleri teknoloji ve yenilikçi fikirlerle erken yaşta buluşturma hedefinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Sınav sonucunda seçilen öğrenciler, atölye eğitimleriyle yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

CANİK BELEDİYESİ ÖZDEMİR BAYRAKTAR KEŞİF KAMPÜSÜ DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ