Canik'te ilk kez üniversite kazanan öğrencilere burs kapısı açıldı

Canik Belediyesi desteğini sürdürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, ilçeden ilk kez üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere bu yıl da burs sağlanacağını duyurdu. Belediye, eğitim giderlerine katkı amacıyla yürüttüğü programı geçen yıllarda olduğu gibi bu eğitim döneminde de tekrar hayata geçiriyor.

Belediye yetkilileri programın herhangi bir özel koşul aranmadan yürütüldüğünü, hedefin öğrencilere eşit erişim imkanı sunmak olduğunu vurguladı. Destekten yararlanmak isteyen adayların başvuruları alınıyor.

başvuru koşulları ve başvuru yeri:

Burs başvurusu için öğrencilerden istenen belgeler öğrenci belgesi, TC kimlik kartı ve şahsi banka hesap numarası (IBAN) olarak açıklandı. Başvurular, Canik Belediyesi hizmet binasının zemin katında bulunan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden kabul edilecek.

Son başvuru tarihi olarak 2 Ekim 2026 belirtildi; başvuru sürecinin son tarihine kadar belgelerini tamamlayan herkes müracaat edebilecek.

başkanın mesajı ve programın hedefi:

Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilere yönelik desteklerin kesintisiz şekilde devam edeceğini ifade ederek, bu yıl da ilçeden ilk defa üniversiteyi kazanan öğrencilerin tamamına burs desteği sağladıklarını hatırlattı. Sandıkçı, programın öğrencilerin yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacağı, nitelikli eğitimle buluşacağı bir zemin oluşturmayı; ayrıca ailelerin eğitim bütçelerine katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Belediye yetkilileri, destek programının duyurusu ve başvuru işlemleriyle ilgili bilgi almak isteyenlerin ilgili birimle irtibata geçebileceğini söyledi.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI